به گزارش خبرگزاری مهر، موسی سوری در جمع اعضای این شرکت اظهار داشت: شرکت‌ های ایرانی از دانش و امکانات کافی برای اجرای پروژه‌های بزرگ پارس جنوبی برخوردار هستند .

وی افزود: با توجه به مشکلات اخیر در حضور و سرمایه گذاری شرکت های خارجی، با عزم و اراده ملی و با تکیه بر توان متخصصان داخلی، طرح های عظیم پارس جنوبی به سرانجام خواهد رسید در عین حال شانس حضور برای خارجی ها نیز همچنان وجود دارد .

سوری گفت: مشارکت و فعالیت در امور توسعه ای میدان گازی پارس جنوبی ، شانس بزرگی برای شرکت های معتبرو فعال خارجی درعرصه صنایع نفت و گازاست و به این دلیل جمهوری اسلامی ایران هیچ یک از پیمانکاران خارجی را از حضور در پروژه های این میدان محروم نکرده است.