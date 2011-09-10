به گزارش خبرگزاری مهر، موسی سوری در جمع اعضای این شرکت اظهار داشت: شرکت های ایرانی از دانش و امکانات کافی برای اجرای پروژههای بزرگ پارس جنوبی برخوردار هستند.
وی افزود: با توجه به مشکلات اخیر در حضور و سرمایه گذاری شرکت های خارجی، با عزم و اراده ملی و با تکیه بر توان متخصصان داخلی، طرح های عظیم پارس جنوبی به سرانجام خواهد رسید در عین حال شانس حضور برای خارجی ها نیز همچنان وجود دارد.
سوری گفت: مشارکت و فعالیت در امور توسعه ای میدان گازی پارس جنوبی ، شانس بزرگی برای شرکت های معتبرو فعال خارجی درعرصه صنایع نفت و گازاست و به این دلیل جمهوری اسلامی ایران هیچ یک از پیمانکاران خارجی را از حضور در پروژه های این میدان محروم نکرده است.
مدیرعامل شرکت نفت وگاز پارس اظهارداشت: نقش ایران در تامین بلند مدت عرضه انرژی به بازارهای جهانی و میزان ذخایر ارزشمند پارس جنوبی که در مجموع حدود 13 درصد از کل ذخائر گازی جهان را شامل می شود، غیر قابل انکار است.
نظر شما