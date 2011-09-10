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۱۹ شهریور ۱۳۹۰، ۲۰:۵۱

سوری:

65 درصد توسعه پارس جنوبی در اختیار شرکت‌های ایرانی است

65 درصد توسعه پارس جنوبی در اختیار شرکت‌های ایرانی است

عسلویه - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت نفت وگاز پارس گفت: هم اکنون سهم شرکت‌های ایرانی در توسعه میدان گازی پارس جنوبی از 30 درصد در آغاز طرح‌ های توسعه این میدان به بیش از 65 درصد افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، موسی سوری در جمع اعضای این شرکت اظهار داشت: شرکت‌ های ایرانی از دانش و امکانات کافی برای اجرای پروژه‌های بزرگ پارس جنوبی برخوردار هستند.

وی افزود: با توجه به مشکلات اخیر در حضور و سرمایه گذاری شرکت های خارجی، با عزم و اراده ملی و با تکیه بر توان متخصصان داخلی، طرح های عظیم پارس جنوبی به سرانجام خواهد رسید در عین حال شانس حضور برای خارجی ها نیز همچنان وجود دارد.

سوری گفت: مشارکت و فعالیت در امور توسعه ای میدان گازی پارس جنوبی ، شانس بزرگی برای شرکت های معتبرو فعال خارجی درعرصه صنایع نفت و گازاست و به این دلیل جمهوری اسلامی ایران هیچ یک از پیمانکاران خارجی را از حضور در پروژه های این میدان محروم نکرده است.

مدیرعامل شرکت نفت وگاز پارس اظهارداشت: نقش ایران در تامین بلند مدت عرضه انرژی به بازارهای جهانی و میزان ذخایر ارزشمند پارس جنوبی که در مجموع حدود 13 درصد از کل ذخائر گازی جهان را شامل می شود، غیر قابل انکار است.

کد مطلب 1403792

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