15 ایستگاه حشره شناسی در برنامه حذف مالاریا فعال می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا صفری ظهر شنبه در کمیته ملی حذف مالاریا در بندرعباس گفت: از مهر ماه سال جاری 15 ایستگاه حشره شناسی در برنامه حذف مالاریا با حضور نیروهای مبارزه با بیماریها، بهورزان و کارشناسان حشره شناسی از سطوح محیطی تا استانی فعال خواهد شد.

وی عنوان کرد: با بیماریابی فعال در شهرستانهای استان توفیقات بسیار خوبی در شناسایی و ثبت موارد مالاریا صورت پذیرفته است.

صفری با اشاره به تدوین برنامه سطح بندی خدمات علمی گروه حشره شناسی در برنامه حذف مالاریا در هرمزگان، تاکید کرد: کنترل ناقلین از اهداف برنامه حذف مالاریا است که با بیماریابی فعال و کنترل ناقلین به حذف مالاریا در استان نزدیک خواهیم شد.

صفری نقش نیروی انسانی در برنامه حذف مالاریا را بسیار موثر دانست و افزود: از مهر ماه سال جاری 15 ایستگاه حشره شناسی با حضور نیروهای مبارزه با بیماریها، بهورزان و کارشناسان حشره شناسی از سطوح محیطی تا استانی فعال خواهد شد.

وی با اشاره به استقرار این ایستگاهها در شهرستانها یادآور شد: در راستای دستیابی به حذف مالاریا مدیریت تلفیق یافته ناقلین (IVM) در گردآوری اطلاعات ناقلین بسیار تاثیرگذار است.

مدیر گروه مبارزه با بیماریهای واگیر مرکز بهداشت استان هرمزگان ثبت دما در محیط نسبت به گرما و رطوبت محیطی از برنامه های این ایستگاه دانست و افزود: وفورگیری آنوفل و ارسال آن به مراکز شهرستانی جهت بررسی از دیگر اقداماتی است که در این ایستگاهها صورت می گیرد.