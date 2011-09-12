علی زارعان، مدیر گروه کودک و خردسال شبکه دو در پاسخ به این سئوال که بعد از راه‌اندازی رادیو کودک که تنها رسانه مختص کودک است، آیا این شبکه به عنوان رسانه کودک و خانواده با این شبکه رادیویی همکاری خواهد کرد یا نه؟ به خبرنگار مهر گفت: شاید برخی‌ تصور کنند که دوره تاسیس رادیو گذشته است، ولی واقعیت این است که رادیو برای کودکان و نوجوان اثرگذاری خوبی دارد، چرا که رادیو رسانه تخیل است و شنونده می‌تواند با این رسانه خیال‌پردازی داشته باشد.

وی در ادامه افزود: ما باید به چند رسانه‌ای بودن فکر کنیم. زمانی که تلویزیون راه‌اندازی شد در مقطعی نقش مطبوعات در اطلاع‌رسانی کمرنگ شد، اما بعد از مدتی دوباره مطبوعات جایگاه خودشان را پیدا کردند و تلویزیون هم در منزلت جدیدش قرار گرفت. پس راه‌اندازی رادیو کودک اتفاق فرخنده‌ای است. این شبکه رادیویی می‌تواند خیلی از مسائل کودکان را مطرح کند و به بهانه کودک، درباره کودک و برای کودک برنامه‌های متنوعی تهیه و پخش کند.

مدیر گروه خردسال و کودک شبکه دو اشاره کرد: همانطور که شما در سئوالاتان تاکید کردید رادیو کودک رسانه مختص کودکان است. بنابراین شبکه دو با رادیو کودک می‌تواند روی طرح‌های مشترک کار کند و یکدیگر را حمایت کنیم. در واقع بعد از راه‌اندازی رادیو کودک سعی می‌کنیم تعامل خوبی به ویژه در مناسبت‌ها مثل اول مهر ماه و ... داشته باشیم.

زارعان در پایان افزود: به هر حال ما از یک خانواده هستیم و می‌توانیم با حمایت یکدیگر منجر به اتفاقات خوبی شویم. از روزی که رادیو کودک افتتاح شود شبکه دو دست دوستی با این رسانه خواهد داد.