درب حرم امیرالمومنین(ع) در شیراز ساخته شد

عبد الرسول مختارنژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص این در افزود: کار برای ساختن این در از حدود 10 ماه پیش با حضور استادان قلم زن و درودگر شیراز آغاز شد و پس از گذشت این مدت فردا صبح(یکشنبه) این در رونمایی خواهد شد.

وی ادامه داد: این در با چوب ساج که در صنعت کشتی سازی به کار می رود، مس، نقره و طلای ناب ساخته شده که بانی ساخت این در نیز مردم گراش بوده اند.

مسئول ستاد بازسازی عتبات عالیات استان فارس یادآور شد: این در پنجمین دری است که توسط اهالی شیراز ساخته می شود که تا قبل از این آخرین در، حدود 250 سال قبل ساخته و در حرم نصب شده است.

مختار نژاد تاکید کرد: برای ساختن این در هیچکدام از استادکاران مزدی را دریافت نکرده اند و همه به صورت رایگان اقدام به ساخت در حرم حضرت علی (ع) کردند.

وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه ساخت سه در دیگر نیز در دستور کار قرار دارد، گفت: در دوم حرم حضرت امیر المومنین(ع) با حمایت کارکنان علوم پزشکی شیراز در سعدیه، در سوم حرم با حمایت مردم بوانات و استهبانات در حافظیه در حال ساخت است و ساخت در چهارم نیز در حد نجاری انجام شده است.

مسئول ستاد بازسازی عتبات عالیات استان فارس با اشاره به اینکه در حرم امیرالمومنین(ع) پس از رونمایی به گراش حمل می شود، گفت: فردا پس از رونمایی این در، در حرم شاهچراغ (ع) به گراش منتقل خواهد شد و هفته آینده این به نجف اشرف انتقال داده می شود.

مختارنژاد تاکید کرد: این در با حضور استادکاران شیراز هفته آینده در حرم امیرالمومنین(ع) نصب می شود.