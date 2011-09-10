به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرضا فاطمی‌امین با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری بر شفافیت اطلاعات، آغاز به کار پایگاه اطلاعاتی سرمایه‌گذاری را در این راستا توصیف کرد و گفت: در این پایگاه، اطلاعات جانبی سرمایه‌گذاری از قبیل قوانین، محیط‌زیست، قوانین زمین و مباحث بانکی پوشش داده می‌شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: ایجاد بازار برای سرمایه‌گذار و تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری در این پایگاه صورت می‌گیرد و بازار سرمایه‌گذاری از این طریق کارا می‌شود.

وی تصریح کرد: این پایگاه باعث ایجاد تقارن اطلاعاتی میان بخش حاکمیتی، سرمایه‌گذار، بانک‌ها و صندوق‎ها می‌شود و مرجع بانکها برای تشخیص و کارشناسی خواهد بود.

به گفته فاطمی‌امین، آغاز به کار سامانه جدید آمار تولید و اشتغال از 19 شهریور، فراخوان به روز رسانی اطلاعات طرح‌های نیمه‌تمام و راه‌اندازی فرآیند الکترونیکی بررسی اولویت‌های طرح‌های پیشنهادی و نیز راه‌‍اندازی فرآیند اعلام ظرفیت‌های خالی بخش تولید از 28 شهریور ماه در دستور کار قرار دارند.

وی اظهار داشت: 4 مهر ماه سامانه صدور جواز بر اساس سامانه اطلاعات سرمایه‌گذاری راه‌اندازی می‌شود و از 11 مهرماه نیز سامانه استعلام وضعیت بنگاه و سامانه الکترونیکی درخواست تسهیلات بانکی برای احداث واحدهای تولیدی دارای اولویت انجام می‌شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: با راه‌اندازی سامانه استعلام وضعیت بنگاه، فعال بودن یا نبودن بنگاه تولیدی شفاف شده و بانکها با استفاده از این وب سرویس می‌توانند به طور مستفیم وضعیت بنگاه را استعلام کنند.

فاطمی‌امین با بیان اینکه در زمان اجرای هدفمندی یارانه‌ها، تمامی فرآیندها به صورت الکترونیکی انجام و نامه‌نگاری حذف شد خاطرنشان کرد : تا 15 مهرماه تمام فرآیندهای سرمایه‌گذاری بدون کاغذ انجام خواهد گرفت و با استفاده از سیستم الکترونیکی قابل پایش خواهد بود.

رشد آمار تولید بعد از هدفمندی یارانه ها

رئیس ستاد تحول صنایع و معادن با مقایسه آمار تولید 4 ماهه ابتدای سال 89 با مدت مشابه سال قبل اغلب محصولات انرژی‌بر در کشور را دارای رشدی قابل قبول عنوان کرد.

وی افزود : فولاد خام رشدی 4/16 درصدی، آلومینیوم رشد 8 درصدی، شمش سرب رشد 30 درصدی، شمش روی رشدی 14 درصدی و سیمان رشد 2/19 درصدی را پشت سر گذاشتند.

رشد 24 درصدی کاشی، 5/15 درصدی شیشه جام، 7/3 درصدی ظروف شیشه‌ای، 2/5 درصدی چینی بهداشتی، رشد 2 درصدی خودرو، 4/12 درصدی روغن نباتی و 8/94 درصدی تلویزیون LCD , LED از دیگر موارد دارای رشد تولید بود که فاطمی‌امین به آن اشاره کرد.

بر اساس این آمار، در این مدت کنسانتره ذغال‌سنگ 9 درصد، وانت 5 درصد و تلویزیون‌های با تکنولوژی قدیمی 70 درصد کاهش داشته‌اند.

معاون وزیر صنایع و معادن همچنین با مقایسه تعداد جوازهای تاسیس 5 ماهه ابتدای سال 89 با مدت مشابه سال 90 گفت : در این مدت به لحاظ تعداد جوازهای تاسیس 3/28 درصد، حجم سرمایه‌گذاری پیش‌بینی متقاضی 5/62 درصد واشتغال پیش‌بینی سرمایه‌گذار 5/0 درصد، رشد را شاهد بوده‌ایم.

وی افزود: پروانه بهره‌برداری به لحاط تعداد 4 درصد، حجم سرمایه‌گذاری 5/45 درصد افزایش و اشتغال بر اساس پروانه‌های بهره‌برداری هم 187 درصد رشد نشان می‌دهد.