محمود پاك نيت: فيلمسازي ديني و ولايي نياز به سرمايه گذاري بيشتر دارد

محمود پاك نيت ، بازيگر سينما و تلويزيون كشور افزود: امام رضا در قلب ما ايرانيان و تمام شيعيان و مسلمانان جهان قرار دارد و در سينما و تلويزيون هم كم و بيش به شخصيت اين امام بزرگوار پرداخته شده است و هر هنرمند كشور دوست دارد در كارنامه هنري خود كارهايي مرتبط با اين امام عزيز داشته باشد.

پاك نيت كه ايفاي نقش حضرت يعقوب در سريال حضرت يوسف را بر عهده دارد، در گفتگو با ستاد خبري ساخت فيلم هاي مذهبي را مثبت و اميدوار كننده ارزيابي كرد و خاطرنشان كرد: جشنواره امام رضا(ع) محلي براي انديشه و تفكر در زمينه هاي مختلف فيلم نامه نويسي و فيلم سازي در حوزه دين و مذهب است و جداي از آثاري كه در آن ارايه مي شوند براي بسياري از هنرمندان وسيله اي براي ورود به اين حيطه هنري است.