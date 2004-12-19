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۲۹ آذر ۱۳۸۳، ۱۳:۰۲

محمود پاك نيت: فيلمسازي ديني و ولايي نياز به سرمايه گذاري بيشتر دارد

در جامعه ما كه مردم عاشق و دلسوخته شخصيت و رفتار امامان هستند، برنامه ريزي و سرمايه گذاري نهادهاي دولتي و خصوصي از مهمترين وظايف آنها تلقي مي شود.

محمود پاك نيت ، بازيگر سينما و تلويزيون كشور افزود: امام رضا در قلب ما ايرانيان و تمام شيعيان و مسلمانان جهان قرار دارد و در سينما و تلويزيون هم كم و بيش به شخصيت اين امام بزرگوار پرداخته شده است و هر هنرمند كشور دوست دارد در كارنامه هنري خود كارهايي مرتبط با اين امام عزيز داشته باشد.

پاك نيت كه ايفاي نقش حضرت يعقوب در سريال حضرت يوسف را بر عهده دارد، در گفتگو با ستاد خبري ساخت فيلم هاي مذهبي را مثبت و اميدوار كننده ارزيابي كرد و خاطرنشان كرد: جشنواره امام رضا(ع) محلي براي انديشه و تفكر در زمينه هاي مختلف فيلم نامه نويسي و فيلم سازي در حوزه دين و مذهب است و جداي از آثاري كه در آن ارايه مي شوند براي بسياري از هنرمندان وسيله اي براي ورود به اين حيطه هنري است.

 

 

کد مطلب 140383

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