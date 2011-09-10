اخبار ضد و نقیض درباره نظامی ارشد مخالف رژیم یمن ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل روزنامه القدس العربی، منابع وابسته به رژیم "عبدالله صالح" اعلام کردند : "علی محسن الاحمر" بر اثر درگیری داخلی زخمی شده و با وجود چند عمل جراحی بر روی وی، جان باخته است.

این در حالی است که منابع وابسته به علی محسن الاحمر تاکید کرد : فرمانده لشکر اول زرهی کشته نشده است و مطالب رسانه های وابسته به رژیم، شایعاتی بی اساس است.

این منابع بیان کردند: آنچه درباره کشته الاحمر منتشر شده است شایعاتی است که رژیم یمن به آن دامن می زند.

شایان ذکر است که علی محسن الاحمر پس از وقوع قیام مردمی یمن به آن پیوست.