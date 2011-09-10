70 میلیارد ریال تسهیلات به بخش تعاون قم پرداخت شد

آیت اﷲ حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر از پرداخت 513 فقره تسهیلات این بانک به بخش تعاون طی یکسال گذشته خبر داد و گفت: مبلغ این تسهیلات بالغ بر 70 میلیارد ریال است که برای 852 نفر اشتغال ایجاد کرده است.
وی تامین سرمایه در گردش طرحهای فعال و پرداخت تسهیلات به تعاونیهای دانش بنیان را دو رویکرد اصلی این بانک در سال جاری اعلام کرد.
افتتاح صندوق ضمانت و سرمایه گذاری بخش تعاون در قم
رئیس امور شعب بانک توسعه تعاون قم در ادامه سخنان خود از افتتاح صندوق ضمانت و سرمایه گذاری بخش تعاون همزمان با سراسر کشور در آخرین روز از هفته تعاون در قم خبر داد.
وی هدف از ایجاد این صندوق را حمایت از بخش تعاون، کارآفرینان و سرمایه گذاران اعلام کرد و اظهار داشت: با ایجاد این صندوق مشکلات این افراد در ارائه وثیقه و تضمینهای شبکههای بانکی رفع میشود.
حیدری ارائه و صدور انواع ضمانتنامه به صورت اعتباری برای دریافت تسهیلات از کلیه بانکها و موسسات مالی اعتباری مجاز، شرکت در مزایده و مناقصه، حسن انجام کار، گمرکی، استرداد کسور وجه الضمان و پیش پرداخت را از انواع این ضمانت نامهها ذکر کرد.
رئیس امور شعب بانک توسعه تعاون استان قم ادامه داد: این صندوق به میزان 80 درصد اصل و سود تسهیلات اعطایی تعاونی نزد شبکه بانکی کشور را تضمین میکند.
وی افزود: این صندوق در محل ساختمان اداره سرپرستی بانک توسعه تعاون واقع در خیابان امام(ره) کار خود را آغاز میکند و مسئولیت آن به سید داوود حاج حسینی مسئول تسهیلات بانک توسعه تعاون با حفظ سمت واگذار میشود.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس امور شعب بانک توسعه تعاون قم از پرداخت 70 میلیارد ریال تسهیلات به بخش تعاون قم طی یکسال گذشته خبر داد.
آیت اﷲ حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر از پرداخت 513 فقره تسهیلات این بانک به بخش تعاون طی یکسال گذشته خبر داد و گفت: مبلغ این تسهیلات بالغ بر 70 میلیارد ریال است که برای 852 نفر اشتغال ایجاد کرده است.
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