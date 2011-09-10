افتتاح 90 پروژه تعاونی در یزد/ سه شهرک تعاونی در یزد ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، امرالله فلاح زاده پیش از ظهر شنبه در نشستی خبری به مناسبت هفته تعاون اظهار داشت: همزمان با هفته تعاون از 90 پروژه تعاونی با سرمایه گذاری بالغ بر 10 میلیارد و 800 میلیون تومان بهره برداری خواهد شد.

وی افزود: با بهره برداری از این پروژه ها برای 497 نفر در استان یزد اشتغالزایی ایجاد خواهد شد.

فلاح زاده یادآور شد: این تعاونی ها با عضویت 859 نفر در شهرهای مختلف استان یزد و در بخش صنعت و خدمات راه اندازی شده اند.

چهار تعاونی یزد رتبه برتر ملی کسب کردند

وی در همچنین با اشاره معرفی تعاونی های برتر در هفته تعاون در استان یزد اظهار داشت: برای گزاری جشنواره تعاونی ‌های برتر استان یزد تاکنون 140 تعاونی ثبت‌ نام کرده ‌اند که از میان آنها 14 تعاونی برتر انتخاب شده‌ اند که چهار تعاونی از این میان رتبه برتر ملی کسب کرده ‌اند.

فلاح‌ زاده افزود: تعاونی پیشگامان کویر یزد، تعاونی دهیاریهای شهرستان مهریز، تعاونی خدمات فنی فولاد در صدوق و تعاونی دامدار در ابرکوه تعاون ی‌های برتر در سطح کشور شناخته شدند.

223 درخواست برای تشکیل تعاونی در یزد ارائه شد

وی در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون 223 درخواست برای تشکیل تعاونی در استان یزد داشتیم که 164 تعاونی تشکیل شد و درخواست 59 تعاونی نیز در دست بررسی است.

فلاح زاده یادآور شد: با افتتاح 164 تعاونی یاد شده، دو هزار و 183 فرصت شغلی ایجاد می ‌شود و 950 نفر در این تعاونیها فعالیت می‌ کنند که برای تشکیل این تعاونی‌ها 14 میلیارد تومان سرمایه ‌گذاری خواهد شد.

تعاونی های یزد یک میلیون و 100 هزار دلار صادرات غیرنفتی انجام دادند

وی همچنین عنوان کرد: تعاونی ‌های استان یزد موفق شدند در سال جاری یک میلیون و 100هزار دلار کالاهای غیرنفتی از استان صادر کنند که در این راستا دو مرکز تجاری در قزاقستان و اربیل عراق افتتاح شده و یک هیئت تجاری نیز به اردن اعزام شده است.

فلاح‌ زاده ادامه داد: تا پایان امسال قصد داریم صادرات غیرنفتی تعاونی‌ها را به 6 میلیون دلار برسانیم.

سه شهرک تعاونی در یزد ایجاد می شود

مدیرکل تعاون استان یزد همچنین از راه‌ اندازی شهرکهای تعاونی خبر داد و افزود: سه شهرک صنعتی تعاونی شامل نساجی، صنایع دستی و مجتمع گلخانه ‌ای مدرن در یزد راه‌اندازی می ‌شود.

وی در بخش دیگری از این نشست با اشاره به اینکه تاکنون پنج هزار و 134 تعاونی در استان یزد راه‌ اندازی شده است، عنوان کرد: 650هزار نفر در این تعاونی‌ ها عضویت دارند و بالغ بر 600 میلیارد تومان سرمایه ‌گذاری در این شرکتها صورت گرفته و برای 35 هزار نفر نیز در این تعاونیها اشتغالزایی شده است.

از 16 تا 19 شهریورماه هفته تعاون تعیین و نامگذاری شده است.