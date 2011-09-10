تور ویژه جشنواره گردو در بافت برگزار می شود

هادی ایرانمنش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری نخستین جشنواره گردو در 24 و 25 شهریور ماه در روستای کیسکان بافت گفت: شرایط لازم جهت فعالیت آژانس‌ها و تورگردانان به منظور برگزاری تورهای ویژه جشنواره ایجاد شده است.

ایرانمنش با تاکید بر لزوم معرفی پتاسیل های گردشگری بافت ابراز داشت: جاذبه های گردشگری این شهرستان در قالب کتاب، پوستر، لوح فشرده، کارت پستال معرفی می شوند.

وی با اشاره به اینکه صنایع دستی تهیه شده از چوب گردو هنرمندان بافت به معرض نمایش گذاشته خواهد شد بیان داشت: کتابچه‌هایی حاوی مفاهیم و آموزه‌های طبیعت‌دوستی و طبیعت‌گردی در اختیار شرکت‌کنندگان جشنواره قرار می گیرد.

این مسئول با بیان اینکه در این جشنواره گردوکاران از سراسر کشور حضور به هم می رسانند گفت: یکی از اهداف این جشنواره بررسی مشکلات گردوکاران است.

ایرانمنش همچنین گفت: نمایشگاه فرآورده‌های غذایی، دستاوردهای صنعتی، صنایع‌دستی، صنایع تبدیلی و ماشین‌آلات جدید مرتبط با برداشت محصول گردو نیز در دو روز برگزاری جشنواره برپا می‌شود.

این مسئول مقدار تولید سالانه گردو در بافت را 12 هزار تن عنوان کرد و ابراز داشت: از 22 هزار هکتار زیر کشت گردو استان کرمان 11 هکتار آن مربوط به بافت است.

وی یادآور شد: شهرستان بافت رتبه نخست سطح زیر کشت و رتبه دوم تولید گردو را در کشور دارا است.

