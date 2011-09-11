کاهش میزان تبخیر آب دریاچه ارومیه/ اعلام تراز فعلی دریاچه

حسن عباس نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به عوامل تشدیدکننده بحران کم آبی دریاچه گفت: 33 درصد عوامل انسانی در این امر دخیل هستند و در این میان بخش کشاورزی با مصرف بیش از 90 درصد آب بیشترین سهم را دارد.

وی اظهار کرد: ستاد مدیریت بحران دریاچه ارومیه اجرای 24 پروژه را به عنوان پروژه‌های اولویت دار و اضطراری در زمینه احیای دریاچه ارومیه آغاز کرده است.

عباس نژاد گفت: این طرح ها در مدت پنج سال اجرا و اعتبار آنها نیز یکهزار و 280 میلیارد تومان است.

وی افزود: دریاچه ارومیه برای احیا به 25 میلیارد مترمکعب آب نیاز دارد و با سه میلیارد مترمکعب آب هدایتی به آن، وضعیت دریاچه ثابت نگاه داشته می شود.

مدیرکل محیط زیست آذربایجان غربی با اشاره به تامین آب این دریاچه از سه استان گفت: سه منبع تغذیه ای برای دریاچه ارومیه پیش بینی شده که از آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و کردستان تامین می شوند که21 رودخانه دایمی و فصلی، آبهای زیرزمینی و انتقال بین حوضه‌ای و باروری ابرها از جمله این منابع هستند. همچنین از 6 میلیارد و 800 میلیون مترمکعب آب این حوضه ها سه میلیارد و 100 میلیون مترمکعب به دریاچه هدایت خواهد شد.

وی گفت: امسال میزان تبخیر آب دریاچه کاهش یافته و ارتفاع آب نیز در فصل آبگیری 80 سانتی متر افزایش یافت که نسبت به زمان مشابه در سالهای گذشته رقم مناسبی است.

این مقام مسئول افزود: پروژه های پایش آنلاین آبهای ورودی ازسمت جنوب به دریاچه، سیستم آبرسانی برای شرب حیات وحش دریاچه و احیای تالابها از سایر طرحهای اجرایی محیط زیست استان در سال جاری هستند.

وی گفت: این طرح آبرسانی برای شرب حیات وحش نیز با هفت میلیارد و 500 میلیون ریال اعتبار اجرا می شوند.

عباس نژاد، تراز فعلی دریاچه ارومیه را 1271.11 متر از سطح دریاهای آزاد اعلام کرد.