ثبت 180 مورد مثبت مالاریا در هرمزگان/ پاکستانیها بیشترین ناقل بیماری

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین مدنی ظهر شنبه در چهارمین کمیته تخصصی حذف مالاریا در بندرعباس گفت: مرحله اول پیک مالاریا در استان هرمزگان پشت سر گذاشته شده و 180 مورد مثبت مالاریا در استان در سال جاری تاکنون به ثبت رسیده که سال گذشته 233مورد بوده است.

دکتر مدنی یاد آور شد: 80 درصد موارد مثبت مالاریا در استان همچنان متعلق به اتباع بیگانه است که بیشترین آمار مربوط به اتباع پاکستانی است.

مدنی عنوان کرد: بیماریابی فعال نقش بسزایی درشناسایی افراد مبتلا به مالاریا دارد که در همین زمینه مراقبت و بیماریابی فعال به صورت شبانه روزی در تمام شهرستانها ادامه دارد.

وی با اشاره به در پیش بودن مرحله دوم پیک مالاریا در استان هرمزگان یاد آور شد: برنامه های بسیار خوبی برای کنترل موارد مثبت مالاریا در استان برای پیک دوم تدوین شده که این برنامه های عملیاتی با عزم جدی در شهرستانها پیگیری می شود.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ابراز کرد: 63 مورد مثبت مالاریا در بندرعباس را اتباع بیگانه تشکیل داده اند که بیشترین این اتباع پاکستانی و افغانی هستند که به صورت غیرمجاز در بندرعباس و توابع اشتغال دارند.