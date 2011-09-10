به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ طلوعی رئیس پلیس آگاهی استان زنجان در تشریح این خبر گفت:درپی شکایت 6 شهروند زنجانی مبنی بر کلاهبرداری با عنوان واگذاری مسکن مهر، بلافاصله کارآگاهان تحقیقات خود را برای شناسایی و دستگیری کلااهبرداران آغاز که پس از انجام اقدامات اطلاعاتی موفق به دستگیری 3 نفر از این گروه شدند.



سرهنگ طلوعی در ادامه افزود:ممتهمان که در مواجه با مالباختگان و اسناد و مدارک چاره ای جز بیان حقیقت نداشتند، لب به اعتراف گشود و به کلاهبرداری420 میلیون ریال به شیوه فوق اعتراف کرده و عنوان داشتند فردی سابقه دار به هویت ف سرکرده باند است و هم اکنون نیز متواری است.

متهمان درباره شگرد کلاهبرداریشان مدعی شدند سرکرده باند با چرب زبانی و واژه های مذهبی و وعده و فریب های فراوان مبنی بر واگذاری مسکن مهر اقدام به کلاهبرداری می کرد.



تحقیقات برای شناساییو دستگیری سرکرده باند ادامه دارد.