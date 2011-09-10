به گزارش خبرگزاری مهر، احمد سراجی افزود: این شرکت به عنوان بزرگ ترین و اصلی ترین تولیدکننده گاز ایران، تولید از سه میدان نفتی خشت، سروستان و سعادت آباد را نیز در برنامه دارد و با به تولید رسیدن این سه میدان در اوایل سال آینده، 45 هزار بشکه به تولید روزانه نفت کشور افزوده می شود.

وی از به تولید رسیدن سه میدان نفتی خشت، سروستان و سعادت آباد تا اوایل سال آینده خبر داد و تصریح کرد: بر اساس برنامه ریزیها، تولید نفت زودهنگام از میدانهای سروستان و سعادت آباد افزون بر 15 هزار بشکه در روز و تولید میدان خشت نیز 30 هزار بشکه در روز خواهد بود که این میزان تولید، از سال آینده در شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی محقق خواهد شد.

به گفته مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی، نفت تولیدی از این سه میدان، نفت سبک و درجهAPI آن برای خشت، سروستان و سعادت آباد به ترتیب 36، 30 و 41.5 است، میدان سروستان 100 کیلومتر مربع و میدان سعادت آباد 93 کیلومتر مربع وسعت دارند که تاکنون شش حلقه چاه در سروستان و پنج حلقه چاه در سعادت آباد حفاری شده و حفاری ششمین حلقه چاه نیز در میدان سعادت آباد در دست انجام است.

سراجی با بیان اینکه در فاز اول توسعه میدانهای سروستان و سعادت آباد تنها تولید نفت هدف گذاری شده، تصریح کرد: در فاز بعدی توسعه این دو میدان، پروژه های نمک زدایی، جمع آوری گازهای همراه و تزریق گاز به میدان سعادت آباد نیز اجرایی خواهد شد.

مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی درباره میدان نفتی خشت گفت: نفت تولید از این میدان که تاکنون از پیشرفت 58 درصدی برخوردار شده با یک خط لوله 10 اینچی به طول 100 کیلومتر به منظور صادرات به بندر گناوه ارسال خواهد شد.

شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی یکی از سه شرکت زیرمجموعه شرکت نفت مناطق مرکزی ایران با در اختیار داشتن 10 میدان گازی فعال شامل آغار، دالان، نار، کنگان، وراوری، شانول، تابناک، گورزین، سرخون و هما، به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده گاز مورد نیاز کشور فعالیت می کند و با به تولید رسیدن سه میدان نفتی خشت، سروستان و سعادت آباد، نام این شرکت به فهرست مجموعه شرکتهای تولید کننده نفت کشور نیز افزوده خواهد شد.