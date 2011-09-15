اعتبارات فیروزکوه از میزان پیش بینی شده کمتر شد

سعید افشاری نادری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در ابتدای سال 90 به علت تغییراتی که در سطح شهرستان به وجود آمد، اعتبارات از میزان پیش‌بینی شده کمتر شد، اما استاندار تهران قول مساعد داده است که اعتبارات شهرستان فیروزکوه تا پایان سال افزایش ‌یابد.

وی گفت: بخش عمده اعتبارات شهرستان فیروزکوه تعریفی بود که برای مسکن مهر و... در نظر گرفته شد و بودجه ای هم که در اختیار شهرستان قرار گرفت، سعی شد تا به طور مناسب بین دستگاههای اجرایی تقسیم شود.

نماینده عالی دولت در شهرستان فیروزکوه ادامه داد: دستگاههای دولتی این شهرستان باید کمک کنند تا میزان اعتباراتی که در اختیار آنها قرار داده شده، به طور کامل جذب شود تا در پیشبرد اهداف و برنامه ها خللی ایجاد نشود.

وی بیان کرد: در سال گذشته به استثنای یک یا دو دستگاه اجرایی، بقیه دستگاهها طرحهای خود را در شهرستان فیروزکوه به اجرا درآوردند و توانستند اعتبارات لازم را جذب کنند.

افشارنادری افزود: داشتن برنامه ریزی مدون از اهم فعالیتهاست و پیش بردن کارها بدون برنامه، نتیجه‌ای به همراه نخواهد داشت.

انتخابات مجلس شورای اسلامی باید با بصیرت انجام شود

وی با اشاره به اینکه انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در پیش است و مقدمات در شهرستان فیروزکوه آماده شده است، یادآور شد: در انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی باید به دنبال مشارکت با بصیرت مردم بود.

مقام عالی اجرایی شهرستان فیروزکوه اضافه کرد: دستگاههای اجرایی باید مشارکت لازم را داشته باشند تا انتخابات مجلس شورای اسلامی دراین شهرستان به خوبی برگزار شود و شاهد حضور حداکثری مردم در پای صندوقهای رأی باشیم.

وی بیان داشت: با توجه به اینکه سرشماری نفوس و مسکن سال 90 نیز را در پیش است و از مهر ماه مقدمات آن آماده و تا آبان ماه ادامه دارد، این آمادگی در شهرستان فیروزکوه به وجود آمده تا سرشماری به نحو احسن انجام شود.

فیروزکوه می تواند به عنوان قطب صنعت و معدن مطرح شود

فرماندار شهرستان فیروزکوه با اشاره به قابلیتهای صنعت در این منطقه افزود: شهرستان فیروزکوه با بهره ‏مندی از کوههای دارای ذخایر معدنی غنی، می‏ تواند با حمایت دستگاههای ستادی متولی در بخش صنعت و معدن، به عنوان قطب صنعتی در استان تهران مطرح شود.

وی عنوان کرد: فیروزکوه به واسطه قرار گرفتن در خارج از شعاع 120 کیلومتری پایتخت و برخورداری از بیشترین وسعت در بین شهرستانهای استان تهران، از قابلیتهای منحصر به فردی برخوردار است.

رئیس شورای تأمین شهرستان فیروزکوه ادامه داد: قرار گرفتن فیروزکوه بین سه استان سمنان، تهران و مازندران و وجود واحدها و شهرکهای تولیدی و صنعتی از دیگر ویژگیهای قابل توجه این شهرستان است.

طرح توسعه شهرک صنعتی علی دره در دست اجراست

وی اظهار داشت: در حال حاضر علاوه بر شهرکها و واحدهای صنعتی موجود در این شهرستان، طرح توسعه شهرک صنعتی علی‏ دره در ضلع شمالی فیروزکوه در دست اجراست.

افشارنادری افزود: این طرح در زمینی به وسعت بیش از 500 هکتار اجرایی می‏ شود و پیگیریهای آن جزو مهمترین برنامه‏های آتی شهرستان فیروزکوه است.

وی با بیان اینکه تاکنون پیگیریهای فراوانی در توسعه شهرک علی دره صورت گرفته است، گفت: اقدامات مناسبی در راستای تملک نهایی زمینها صورت گرفته و به محض تحویل آن از سوی مراجع ذیربط، شرکت شهرکهای صنعتی استان تهران آمادگی آماده‏ سازی زمین و اجرای طرح را خواهد داشت.

نماینده عالی دولت در شهرستان فیروزکوه افزود: با توسعه شهرک علی دره و استفاده مناسب از اراضی و منابع آبی مناسبی که در شهرستان فیروزکوه موجود است، می توان فرصتهای شغلی و اقتصادی مناسبی را در این منطقه فراهم کرد.