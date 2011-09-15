اقدامات مؤثری برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در دماوند شکل گرفته است

حجت الاسلام محمد علاءالدینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برگزاری یادواره شهدا، نصب تصاویر شهدا در خیابانها و راه اندازی کتابخانه تخصصی حوزه دفاع مقدس از جمله اقداماتی است که در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در شهرستان دماوند صورت گرفته است.

ویبا بیان جایگاه و اهمیت زنده نگه داشتن یاد وخاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس و انقلاب اسلامی گفت: باید همگان تلاش و مساعی خود را به کار گیرند تا فرهنگ ایثار و شهادت که یک ارزش اسلامی است به عنوان برگ زرین به نسل آینده منتقل شود.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان دماوند اضافه کرد: یک جامعه باید با اتخاذ تمهیدات لازم، نسل کنونی را با نحوه زندگی و دشمن ستیزی شهدای انقلاب و هشت سال دفاع مقدس آشنا کند.

جمهوری اسلامی به واسطه شهدا به پیشرفت کنونی رسیده است

وی یادآور شد: نسل حاضر باید بداند که نظام جمهوری اسلامی به واسطه رشادتهای شهدا به این مرحله از پیشرفت در دنیای کنونی رسیده است.

امام جمعه دماوند افزود: رزمندگان و جوانان ما برای حفظ انقلاب زحمات زیادی کشیده اند و انقلاب اسلامی که حاصل خون شهیدان و جانبازان است، امانتی در دستان ماست.

وی عنوان کرد: دشمن در جنگ سرد، حریف انقلاب اسلامی ایران نشده و این بار از طریق جنگ نرم وارد شده است؛ باید مراقب بود تا دراین زمینه نیز مغلوب دشمن نشد.

حجت الاسلام علاءالدینی ادامه داد: دشمنی که از ما سیلی خورده و در دنیا آبرویش رفته است، سعی در سست کردن اراده های ما به خصوص اراده جوانان و دانشجویان دارد.

وی گفت: شهدا و ایثارگران در برهه ای از تاریخ توانستند با شجاعت و از خود گذشتگی، فرهنگ و حماسه ای بی نظیر در دفاع از آرمانهای اسلامی، ملی و انسانی خلق و مسیر تاریخ را عوض کنند.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان دماوند فزود: به فرموده مقام معظم رهبری، از لحظه لحظه صحنه های دوران دفاع مقدس می توان فیلمها ساخت و کتابها نوشت و آنها را به عنوان مصباح و چراغ مسیر تکامل و تعالی بشریت عرضه کرد.

وی بیان داشت: در شهرستان دماوند نیز سعی بر این است تا زمینه های ترویج فرهنگ ایثارو شهادت در میان جوانان فراهم شود و در این رابطه از ظرفیتهای حوزه های علمیه شهرستان دماوند بهره گرفته می شود.

اهداف بلند و الهی شهدا نباید به دست فراموشی سپرده شود

امام جمعه دماوند اضافه کرد: مسئولان وظیفه دارند نسلهای سوم و چهارم انقلاب که دوران جنگ تحمیلی و دفاع مقدس را درک نکرده اند، با ارزشها و آرمانهای شهدا آشنا کنند تا اهداف بلند و الهی شهدا به دست فراموشی سپرده نشود.

وی اظهار داشت: در همه کشورها کسانی که در جنگها فداکاری کرده اند، جایگاه ویژه ای دارند که این ارزش در کشور ما با توجه به اینکه رزمندگان در دفاع مقدس هدفی جز دفاع از اسلام نداشتند، بسیار والاتر است.

حجت الاسلام علاءالدینی افزود: مشکلات فرهنگی در شهرستان دماوند اولویت بندی شده و با شناسایی ارتباط بین فرهنگ و مشکلات نسبت به رفع آن ها اقدام خواهد شد.

وی با بیان اینکه سال جهاد اقتصادی در شهرستان دماوند، سال ظرفیت شناسی و ظرفیت سازی نامگذاری شده است، بیان کرد: به زودی کنگره اصحاب پیامبر در جنگ بدر نیز در شهرستان دماوند برگزار می شود.