همایش ملی بیوتکنولوژی از دوشنبه آغاز به کار می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران از دوشنبه تا چهارشنبه 21 تا 23 شهریورماه هفتمین همایش ملی بیوتکنولوژی را برگزار می کند.

این همایش با حضور بیش از هزار و 500 نفر از اساتید و محققان داخلی و خارجی آغاز می شود و در خصوص مباحثی چون بیوتکنولوژی پزشکی، گیاهی، دارویی و صنایع غذایی، محیط زیست، صنعت و معدن، جانوری و آبزیان، بیوانفورماتیک و مباحث اخلاقی، حقوقی و فقهی بحث و بررسی می شود.



در مراسم اختتامیه این همایش که در روز 23 شهریورماه برگزار می شود، جایزه بزرگ زیست فناری به طرح های برتر در این بخش اعطا خواهد شد و برندگان سومین دوره مسابقه داستان نویسی علمی تخیلی بیوتکنولوژی و ژنت‍یک نیز طی مراسم ویژه ای معرفی و جوایز خود را دریافت خواهند کرد.