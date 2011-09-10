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۱۹ شهریور ۱۳۹۰، ۱۵:۵۶

عراق قهرمان تیراندازی بانوان مسابقات خواهرخوانده های اصفهان شد

عراق قهرمان تیراندازی بانوان مسابقات خواهرخوانده های اصفهان شد

اصفهان - خبرگزاری مهر: قهرمانان دو ماده رقابتهای تیراندازی مسابقات ورزشی جانبازان و معلولان شهرهای خواهرخوانده اصفهان مشخص و طی آن نماینده عراق قهرمان بانوان و تیم تیراندازان سپاهان قهرمان مردان مسابقات خواهرخوانده های اصفهان شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابتهای ورزشی جانبازان و معلولان شهرهای خواهرخوانده اصفهان مسابقات تیراندازی در دو ماه پیگیری شد.

در بخش بانوان و در کلاس R۲ تفنگ ایستاده عالی والی از عراق با ۳۷۸ امتیاز قهرمان شد. در این کلاس علی بیگی و شمالی به ترتیب با ۳۷۶ و ۳۷۴ امتیاز هر دو از سپاهان دوم و سوم شدند.

در کلاس R۵ مردان کاوه جعفری با ۵۹۴ امتیاز از سپاهان قهرمان شد. عطاالله زارع و علی امینی هر دو از سپاهان به ترتیب با ۵۹۳ و ۵۹۲ امتیاز رده های دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.

مراسم توزیع مدالهای رشته تیراندازی ساعت ۱۸ و 30 دقیقه امروز در سالن تیراندازی زرین برگزار می شود.

اولین دوره مسابقات ورزشی جانبازان و معلولان شهرهای خواهرخوانده اصفهان از ۱۷ تا ۲۲ شهریور با حضور نمایندگان کشورهای رومانی، مالزی، عراق، ترکیه، روسیه و ایران در رشته های والیبال نشسته، تنیس روی میز و تیراندازی در اصفهان برگزار می شود.

کد مطلب 1403877

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