کشته شدن 14 عضو طالبان/ افراد مسلح یک افسر پلیس را در غزنی کشتند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، یک مقام افغانی امروز یکشنبه از کشته شدن 14 عضو طالبان و بازداشت 21 فرد دیگر در عملیات مشترک نیروهای افغانی و ناتو در 24 ساعت گذشته در کابل، ننگرهار، قندوز، قندهار، هلمند، کونار، بغلان و خوست خبر داد.

نیروهای افغانی و اعضای ناتو همچنین موفق به ضبط 51 اسلحه AK-47، یک سکوی پرتاب موشک، دو مسلسل، دو دستگاه فرستنده و گیرنده رادیو، شش مین و50 کیلوگرم مواد منفجره و 13 نوع مختلف اسلحه سنگین شدند.

طالبان که حملات بهاری خود را علیه نیروهای افغانی و ناتو در مه سال جاری آغاز کرده اند، صحت این خبر را تایید کردند.

خبر دیگر اینکه افراد مسلح ناشناس یک افسر پلیس منطقه ای را در ولایت غزنی در 125 کیلومتری جنوب شهر کابل خلع سلاح کردند.

رئیس پلیس ولایت غزنی به خبرگزاری شینهوا گفت: دو فرد ناشناس که سوار بر موتورسیکت بوده به سوی "عالم خان" افسر پلیس منطقه "آباند" شهر غزنی تیراندازی کرده و وی را کشتند.

وی با اشاره به آغاز تحقیقات در این باره و شناسایی عاملان حادثه افزود: دو فرد مسلح پس از تیراندازی به سوی این پلیس منطقه ای فرار کردند اما عملیات برای بازداشت عاملان این حادثه همچنان ادامه دارد.

"ذبیح الله مجاهد" سخنگوی طالبان در گفتگو با رسانه ها از مکانی نامشخص ضمن پذیرش مسئولیت این تیراندازی گفت: طالبان عالم خان را به دلیل خدمات خود به دولت افغانستان مجازات کردند.