ذوب آهن به یک چهارم نهایی مسابقات خواهرخوانده های اصفهان صعود کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابتهای والیبال نشسته اولین دوره مسابقات ورزشی جانبازان و معلولان شهرهای خواهر خوانده اصفهان، ذوب آهن و روسیه از ساعت ۱۰ امروز شنبه در سالن ملت اصفهان به دیدار هم رفتند.

ذوب آهن قهرمان چهار دوره رقابتهای باشگاههای جهان در این دیدار موفق به پیروزی سه بر صفر شد تا به عنوان تیم اول گروه نخست راهی مرحله حذفی این رقابت ها شود.

ذوب آهن با نتایج ۲۵ بر ۲۲، ۲۵ بر ۱۵ و ۲۵ بر ۲۸ موفق به شکست روسیه شد.

اولین دوره مسابقات ورزشی جانبازان و معلولان شهرهای خواهرخوانده اصفهان از ۱۷ تا ۲۲ شهریور با حضور نمایندگان کشورهای رومانی، مالزی، عراق، ترکیه، روسیه و ایران در رشته های والیبال نشسته، تنیس روی میز و تیراندازی در اصفهان برگزار می شود.