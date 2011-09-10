به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبان تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد پردیس بین‌المللی ارس دانشگاه تهران باید لیست دستاوردهای علمی و پژوهشی خود را اعم از ارائه مقاله در کنفرانسهای داخلی و خارجی، چاپ مقاله در مجلات معتبر علمی، پژوهشی و ترویجی، اخذ عنوان دانشجوی ممتاز و دریافت جایزه از جشنواره‌های معتبر علمی نظیر خوارزمی را تهیه و تصویر آن را ارائه کنند.

در صورت پذیرش اولیه داوطلب، ارسال اصل مدارک برای بررسی‌های بعدی و تعیین امتیاز الزامی است.

دانش‌آموختگان کارشناسی کلیه رشته‌ها می‌توانند برای رشته مورد علاقه‌شان داوطلب شوند. همچنین داوطلبانی که در رشته غیرمرتبط با رشته کارشناسی‌شان پذیرفته شوند باید دروس کمبود و پیش‌نیاز لازم را مطابق آئین‌نامه مربوط بگذرانند.

تعداد واحدهای درسی با احتساب واحدهای پایان‌نامه برای تمام رشته‌های تحصیلی به استثنای رشته‌های مدیریت MBA برابر با 54 واحد است. همچنین واحدهای جبرانی، کمبود و تقویتی زبان انگلیسی که ممکن است برای تمام یا گروهی از دانشجویان منظور شود، اضافه بر این واحدها است.

حداقل معدل مورد قبول دوره کارشناسی متقاضیان 12 از 20 است و پرونده متقاضیانی که با معدل کمتر از 12 در دوره کارشناسی دانش‌آموخته شده باشند بررسی نخواهد شد.

پردیس بین‌المللی ارس دانشگاه تهران در آگهی ثبت نام برای تحصیل در دوره کارشناسی ارشد این پردیس بین‌المللی تاکید کرده است: مدارک معادل کارشناسی و یا عناوین مشابه برای ورود به این دوره‌ها قابل قبول نیست.