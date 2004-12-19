تمايل انگليس به توسعه همكاري در بخش حمل و نقل دريايي با ايران

به گزارش خبرگزاري "مهر" ريچارد دالتون در گردهمايي مشترك اعضاي اتاق بازرگاني ايران و انگليس با ابراز خرسندي از توسعه روابط دو كشور در زمينه حمل و نقل دريايي، آموزشي و فرهنگي گسترش روابط كشتيراني ايران و انگليس را مورد تاكيد قرارداد.

همچنين وي نزديكي ديدگاه دو كشور در منطقه خليج فارس و خاور دور را مثبت ارزيابي كرد و موقعيت استراتژيك ايران در دسترسي به منطقه آسياي مركزي و ساير كشورهاي منطقه را داراي اهميت ويژه اي دانست.

بر پايه اين گزارش سفير انگليس در ايران همچنين از ديدار قريب الوقوع هيات بلند پايه اقتصادي انگليس از ايران و انجام مذاكرات مورد علاقه طرفين پيرامون مسائل اقتصادي ، صنعتي ، گمركي و صنايع دريايي خبر داد.