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۲۹ آذر ۱۳۸۳، ۱۴:۵۷

سفير انگليس در ايران اعلام كرد:

تمايل انگليس به توسعه همكاري در بخش حمل و نقل دريايي با ايران

سفير انگليس در كشورمان خبر تمايل كشورش به توسعه همكاري در بخش حمل و نقل دريايي با ايران را اعلام كرد .

به گزارش خبرگزاري "مهر" ريچارد دالتون در گردهمايي مشترك اعضاي اتاق بازرگاني ايران و انگليس  با ابراز خرسندي از توسعه روابط دو كشور در زمينه حمل و نقل دريايي، آموزشي  و فرهنگي گسترش روابط كشتيراني ايران و انگليس را مورد تاكيد قرارداد.
همچنين  وي نزديكي ديدگاه دو كشور در منطقه خليج فارس و خاور دور را مثبت ارزيابي كرد و موقعيت استراتژيك ايران در دسترسي به منطقه آسياي مركزي و ساير كشورهاي منطقه را داراي اهميت ويژه اي دانست.
بر پايه اين گزارش سفير انگليس در ايران همچنين از ديدار قريب الوقوع هيات بلند پايه اقتصادي انگليس از ايران و انجام مذاكرات مورد علاقه طرفين پيرامون مسائل اقتصادي ، صنعتي ، گمركي و صنايع دريايي خبر داد.

کد مطلب 140391

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