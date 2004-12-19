سالانه يك ميليارد و 950 نفر مسافر توسط تعاوني هاي تاكسيراني جا به جا مي شوند

امير احمد قاسمي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري "مهر" با بيان اين مطلب افزود: شبكه تعاوني تاكسيراني كشور با بيش از 75 هزار عضو تلاش گسترده اي را درراستاي ارائه خدمات به شهروندان انجام مي دهد .

وي با اشاره به حجم بالاي جا به جايي مسافر توسط تعاوني هاي حمل و نقل و به ويژه تعاوني تاكسيراني خواستار توجه بيشتر مسوولان و دولت به بخش تعاون شد و تصريح كرد: اتخاذ سياست گذاري هاي مناسب ، تعيين استراتژِي و همكاري موثردولت با تعاوني ها مي تواند نقش موثري در رونق بخش تعاون داشته باشد .

وي افزود : تاكنون يك هزار و735 تعاوني حمل و نقل ، با عضويت 231 هزار نفر در كشور تاسيس شده اند كه از اين تعداد يك هزار و414 تعاوني با عضويت210 هزار نفر( 83 درصد تعاوني هاي ثبت شده) فعال هستند .

قاسمي نداشتن آمارو اطلاعات دقيق در بخش تعاون را موجب ناديده گرفتن عملكرد تعاوني هاي حمل نقل دانست و تاكيد كرد: متاسفانه به دليل نداشتن آمار دقيق در زمينه تعداد ، فعاليت و عملكرد تعاوني ها بسياري از فعاليت دستگاه هاي اين بخش به شمار نمي آيد .

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