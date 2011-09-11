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۲۰ شهریور ۱۳۹۰، ۱۰:۲۹

موسیقی "شور شیرین" به پایان می‌رسد

موسیقی "شور شیرین" به پایان می‌رسد

ساخت موسیقی فیلم سینمایی "شور شیرین" به کارگردانی جواد اردکانی تا چند روز آینده توسط ستار اورکی به پایان می‌رسد.

ابراهیم اصغری تهیه‌کننده این فیلم سینمایی دراین باره به خبرنگار مهر گفت: تدوین این فیلم سینمایی به تازگی به پایان رسیده است. صداگذاری توسط جهانگیر میرشکاری در حال انجام است. ستار اورکی طی چند روز آینده ساخت موسیقی فیلم را به پایان می‌رساند.

وی ادامه داد: همزمان با صداگذاری و ساخت موسیقی، جلوه‌‌های ویژه و تروکاژهای کامپیوتری فیلم درحال انجام است تا "شور شیرین" به زودی آماده نمایش شود. همچنین قرار است یک مجموعه تلویزیونی پنج قسمتی از این فیلم سینمایی تهیه شود که بعد از اکران فیلم از شبکه یک پخش می‌شود.

پردیس افکاری، رضا رویگری، احمد نجفی، ماهچهره خلیلی و حمید عمارلو بازیگران این فیلم هستند، داستان "شور شیرین" درباره بخشی از زندگی شهید کاوه است.
 

کد مطلب 1403931

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