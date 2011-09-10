جشنواره رضوی گامی موثر در شناخت معرفتی امام رضا(ع) است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت ‌الاسلام کاظم لطفیان ظهر شنبه در کمیته اطلاع رسانی جشنواره رضوی در بیرجند اظهار داشت: وظیفه معصومین رهاندن انسان‌ها از دوره جهالت و رساندن آنها به قله کمال بوده که در این مورد در پرونده امام رضا(ع) با ضمانت آهو به ثبت رسیده است.

وی افزود: نزدیکی بیش از حد ما به بارگاه ملکوتی امام رضا(ع) بر محتوای فرهنگ رضوی غلبه کرده است، یعنی این عشق زائدالوصف تا حدودی مانع شناخت عمیق امام هشتم شده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان‌ جنوبی با بیان اینکه آنچه ما تقدیم امام رضا(ع) می‌ کنیم از جنس عشق بوده نه از جنس معرفت، گفت: برگزاری جشنواره پیرامون شخصیت امام رضا(ع) می ‌تواند گامی موثر در شناخت معرفتی حضرت باشد.

لطفیان با اشاره به ضعف ‌های موجود در شناخت معرفتی امام رضا(ع) تصریح کرد: رسانه‌ ها ضمن ترویج میزان علاقه‌ مندی مردم به ائمه اطهار و به ویژه امام رضا(ع) باید در صدد شناخت فرهنگ رضوی باشند تا از این طریق معرفت امام(ع) نیز محقق شود.

وی گفت: اگر این معرفت محقق نشود مشکلات فکری همچنان گریبان‌ گیر جامعه است و تا این مشکلات در جامعه وجود داشته باشد ما دچار ضعف ساختار فرهنگی هستیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان‌ جنوبی اظهار داشت: رسانه‏ها باید از انجام کارهای کلیشه ‏ای پیرامون امامت اهل‏ بیت خودداری و محتوای زندگی اهل ‏بیت را به جامعه معرفی کنند چرا که مناظرات علمی امام هشتم کمتر در رسانه‏ها مورد توجه قرار می‏ گیرد.

لطفیان افزود: امام آمده است که تسکین دردهای روحی مردم باشد و صحت مطلقه الهی را در عالم احیا کند که این در ابعاد زندگی ما ناشناخته مانده است.

وی با بیان اینکه برداشت ما از غربت امام رضا(ع) غلط است، افزود: این برداشت ظاهری است و آنچه از آن برداشت می ‏کنیم زمین تا آسمان فرق می‏ کند.

لطفیان با اشاره به اینکه امام هشتم به «عالم آل محمد» لقب گرفته است، تصریح کرد: برداشت ما درباره این دریای علم مطابق شأن امام رضا(ع) نیست.

وی افزود: نخستین گام برای شناخت امام رضا(ع) پرداختن به مسائل مربوط به ولایت، امامت و علم فزاینده امام رضا(ع) است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان‌ جنوبی با اشاره به برگزاری جشنواره نقاشی خط و خط نگاره رضوی در استان و با بیان اینکه این جشنواره می ‏تواند بر روی آثار خلق شده توسط هنرمندان تأثیر بگذارد، اظهار داشت: امام رضا(ع) فوق تصور یک هنرمند است که هر چند می ‏تواند در قالب هنری ناب به مردم معرفی شود.

لطفیان ادامه داد: هنر می‌ تواند ظرفیتی برای شناخت جریان امامت ‏ باشد اما ملتی که برای امام رضا(ع) شروع نگارش و به آن به عنوان ابزار مقدس نگاه می ‏کند باید قلمش از آلودگی‌ها حفظ شود.

وی ادامه داد: هنرمند باید خود را در محضر امام رضا(ع) ببیند و با این انگیزه اقدام به نگارگری کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان‌ جنوبی بیان داشت: اگر هنرمندان بتوانند آموزه‌های اصیل را از دل و فرمایشات امام هشتم بیرون بکشند و در قالب هنر به مردم معرفی کنند منتهای آرزوی یک مسلمان است.

وی تصریح کرد: برای تبدیل دغدغه‌ های دینی هنرمند از حالت فصلی به دائمی شدن، باید بخشی از سامانه فکری یک هنرمند به ترویج آموزه‏های اسلامی اختصاص پیدا کند.

لطفیان بیان کرد: اگر نقاشی و خط ما دچار ظاهرگرایی شده باشد جای امیدواری نیست اما اگر بخواهیم ثمره فرمایشات ائمه را در قالب هنر ارائه دهیم یک گام به سوی موفقیت پیش رفته ‏ایم.

وی با بیان اینکه این جشنواره به لحاظ ملی و بین‌المللی تا حدودی توانسته است شهرت خود را پیدا کند، یادآور شد: در صورتی که محتوای بار فرهنگی آن گسترش یابد این شهرت نیز جهانی می‌ شود.