6000 دانش آموز دختر مدارس مازندران آموزشهای قبل ازدواج می بینند

میرعلی رمضانیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای تحکیم و تقویت نهاد مقدس خانواده، افزایش مهارتهای ارتباطی، حفظ سلامت اخلاقی در محیط مدرسه یک دوره مقدماتی آموزش ویژه دانش آموزان دختر متاهل استان، اوایل مهرماه در سطح ادارات استان برگزار می شود.



وی با بیان اینکه در این دوره آموزشی بیش ازشش هزار دانش آموز دختر متاهل شاغل به تحصیل مشارکت خواهند داشت افزود: در این دوره آموزشی دانش آموزان آموزشهای لازم را در جهت توانمند سازی مهارتهای همسرداری سپری خواهند کرد.



وی تصریح کرد: موضوعات این کارگاه شامل فرهنگ تفاهم زوجین،‌ ضرورت و اهمیت ازدواج در نگاه دین، تبیین ایفای نقش دختران متاهل در محیطهای مختلف از جمله مدرسه، کارکردهای روانی و تربیتی و معنوی ازدواج آموزش داده خواهد شد.



رمضانیان گفت: 250 ملیون ریال امسال برای اجرای این طرح در مدارس مازندران اختصاص یافت.