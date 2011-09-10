52 مدرسه مازندران در سالجاری مقاوم سازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی نبیان در مراسم افتتاح دبیرستان شبانه روزی علامه حسن زاده آملی لاریجان اظهار داشت: دبیرستان شبانه روزی حضرت آیت الله حسن زاده آملی وانا، با توجه به بحث عدالت آموزشی و اجتماعی برای آینده سازان نظام اسلامی که از دغدغه های مقام معظم رهبری و دولت خدمتگزار بوده ساخته و به بهره برداری رسید.
وی با بیان اینکه 52 مدرسه استان درسال جاری مقاوم سازی شده بیان داشت: دبیرستان شبانه روزی آیت الله حسن زاده آملی وانا در هزار و 700 متر مربع با اعتبار650 میلیون تومان در سه طبقه با هزار و 100 متر مربع محوطه سازی با امکاناتی همچون خوابگاه، آشپزخانه مجهز، سالن غذاخوری و آزمایشگاه برای تحصیل 120 دانش آموز این مرکز مورد بهره برداری رسید.
استاندار مازندران، منطقه لاریجان آمل از مناطق عالمپرور مازندران است که وجود عالمان و فرزانگان و چهرههای سیاسی طراز اول کشور نمونه بارز آن است.
سید علی اکبر طاهایی با برشمردن سجایای علمای برجسته حضرات آیات حسن زاده آملی و جوادی آملی گفت: وجود این دو گوهر گرانسنگ از ابتدای انقلاب سهم بسزایی در رشد معنوی و سیاسی منطقه و ایران اسلامی داشته و اکنون نیز در ساحت اسلام عزیز نورافشانی می نمایند.
وی با تاکید به اینکه دانشآموزان باید با شور و اشتیاق وصف ناپذیر برای تحصیل بر سر کلاسهای درس حاضر شوند، اذعان داشت: والدین و اولیا دوشادوش دانش آموزان برای کسب تحصیل فرزندان خود تلاش کنند تا آینده ای سالم و سازنده را برای این نسل جدید و آینده ساز کشور رقم بزنند.
لاریجان - خبرگزاری مهر: مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس مازندران گفت: 52 مدرسه استان، امسال مقاوم سازی می شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، علی نبیان در مراسم افتتاح دبیرستان شبانه روزی علامه حسن زاده آملی لاریجان اظهار داشت: دبیرستان شبانه روزی حضرت آیت الله حسن زاده آملی وانا، با توجه به بحث عدالت آموزشی و اجتماعی برای آینده سازان نظام اسلامی که از دغدغه های مقام معظم رهبری و دولت خدمتگزار بوده ساخته و به بهره برداری رسید.
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