نمایش "مجلس شبیه تنهایی" به اجرای عمومی رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش "مجلس شبیه تنهایی" نوشته فرهاد ارشاد با روایت و هدایت محمد بابایی و تنها نماینده فارس در بخش مرور جشنواره آیینی و سنتی تهران به اجرای عمومی رسید.

این نمایش محصول گروه بامداد و قصه آن به این شرح است که ملوک در تنهایی خود، کنار عروسک مبارک و مطراق و دایره زنگی، قصه آنچه را که در معرکه دیروزش دیده بود، روایت می‌کند.

بازیگران این نمایش الهام کشاورزی(معصومه) و فرهاد ارشاد، در بخش ساخت عروسک، مجید شناور و در قسمت برنوشت و دیوارکوب، مینا آزموده، همچنین منشی صحنه، فائزه تقویان و مدیر صحنه، سید علیرضا موسوی و مریم ذوالفقاری اجرای نور و صدا و در بخش نغمه ساز، سهند شکرزاده هستند که همچنین نوازندگان این نمایش سهند شکرزاده، خشایار طیار زاهدی، صادق شریعتی، پیام شکرزاده، مهدی تفکرو مهدی حسینی سعدی اعلام شده اند.

نمایش "مجلس شبیه تنهایی" از 19 الی 28 شهریور ماه جاری راس ساعت 20 در سالن استاد هودی شیراز به روی صحنه میرود.