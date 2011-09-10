سالانه 30 هزار تن انار در فردوس تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی جوان ظهر شنبه در جلسه هماهنگی و برنامه ریزی همایش ملی انار در فردوس اظهار داشت: هم اکنون دو هزار و 100 هکتار از اراضی شهرستان فردوس زیر کشت انار است.

وی بیان کرد: فردوس به لحاظ سطح زیر کشت و تولید انار در سطح استانهای سه گانه خراسان دارای مقام اول است.

وی با بیان اینکه انار فردوس به لحاظ طعم خوش و خاصیت انبارداری بالا توجه مشتریان زیادی را در داخل و خارج از کشور به خود جلب کرده است، افزود: امیدواریم با برگزاری همایش ملی انار در فردوس، این محصول مهم در سطح کشور و بین الملل بیش ازگذشته، جایگاه واقعی خود را پیدا کند.

دبیر اجرایی همایش ملی انار نیز در این جلسه گفت: تا کنون 231 مقاله علمی، پژوهشی و پوستر به دبیرخانه همایش ارسال شده است.

محمد صلاح ورزی با بیان اینکه سطح مقالات بسیار بالا ارزیابی شده است، ادامه داد: تاکنون 280 نفر خارج از استانهای خراسان درسایت همایش ملی انار برای شرکت در همایش ثبت نام کرده اند.

به گفته وی همایش ملی انار در تاریخ های 13 و14 مهرماه سال جاری ازطرف دانشگاه فردوسی مشهد و باهمکاری دانشگاه بیرجند، استانداری خراسان جنوبی، سازمان جهاد کشاورزی، سازمان بازرگانی و میراث فرهنگی وشوراهای اسلامی فردوس و اسلامیه برگزار خواهد شد.

صلاح ورزی بیان کرد: همچنین بزرگترین کارخانه کنسانتره انار کشور در فردوس با حضور مسئولان عالی رتبه کشوری افتتاح می شود.

رئیس دانشکده کشاورزی بیرجند نیز اظهار داشت: با برگزاری همایش ملی انار درفردوس بایستی جایگاه واقعی انار فردوس نه تنها درسطح کشور بلکه درسطح بین الملل شناخته شود وباغداران فردوس با تولید محصول ارگانیک بتوانند به درآمد واقعی دست یابند.

مهدی جهانی گفت: باغداران شهرستان درکارگاههای آموزشی که درحاشیه همایش برگزار خواهد شد با آفات انار بیش از پیش آشنا خواهند شد.

وی عنوان کرد: ارقامی از انار که مقاوم دربرابر سرما، گرما، آبهای شور و کم آبی باشند به باغداران معرفی خواهد شد.

جهانی تصریح کرد: رقم اناری که در فردوس تولید می شود درکل کشور منحصر به فرد است و می توان گفت درهیچ جای جهان چنین محصولی تولید نمی شود.