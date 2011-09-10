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۱۹ شهریور ۱۳۹۰، ۱۷:۴۶

دو پارک ویژه بانوان در کرج احداث می شود

دو پارک ویژه بانوان در کرج احداث می شود

کرج - خبرگزاری مهر: شهردار کرج از احداث پارک ویژه بانوان به طور مشترک در مناطق 4 و 12 خبر داد و گفت: استقبال از پارک بانوان جهان شهرداری را برآن داشت برای افزایش این پارکها در سایر مناطق برنامه ریزی کند.

سید علی آقازاده در گفتگو با خبرنگار مهر، احداث پارک بانوان در کیانمهر منطقه 4 کرج را از برنامه های شهرداری به منظور تسهیل در امور ورزشی بانوان عنوان کرد.
 
وی افزود: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته پیش از این 14 هزار متر مربع زمین برای احداث پارک بانوان در منطقه 4 در نظر گرفته شده بود که این امر با توجه به احداث این پارک به صورت مشترک در مناطق 4 و 12منتفی و این فضا به  احداث پارک با قابلیت استفاده عموم شهروندان اعم از زن و مرد تبدیل شد.
 
شهردار کرج با اشاره به احداث پارک بانوان در این دو منطقه گفت: عملیاتی کردن این پروژه ورزشی در دستور کار شهرداری قرار دارد.
 
آقازاده با بیان اینکه احداث این پارک توسط شهردار منطقه 4 کلید خورده شده است، افزود: با احداث این پارک کرج صاحب دومین پارک بانوان می شود.
 
وی اندیشه و تدبیر مدیران شهرداری در خصوص مهیا کردن بسترهای مناسب به منظور رفع نیازهای فرهنگی، آموزشی و ورزشی بانوان رایادآور شد و افزود: این مهم از جمله مولفه های کارآمد برای دستبابی به اهداف مجموعه مدیریت شهری و رفع نیازهای واقعی و منطقی بانوان است.
 
 آقازاده از مهمترین نیازهای بانوان را توجه به اوقات فراغت، سلامت روحی و جسمی آنها ذکر و بیان کرد: توجه به این نیازها از جمله اهدافی است که مجموعه مدیریت شهری با تعریف و اجرای پروژه های ورزشی مختص بانوان به جد پیگیری و دنبال می کند.
 
شهردار کرج با تاکید بر توسعه سرانه های ورزشی در کلیه مناطق کرج از ساخت سوله چند منظوره در منطقه 4 شهرداری کرج خبر داد  و گفت: با واگذاری زمین یکهزار متری ، شهرداری آماده اجرایی کردن عملیات ساخت این سوله با اعتبارات در نظر گرفته شده است.
 
وی بیان کرد: شهرداری به محض واگذاری این زمین اقدام به آماده سازی و اجرای کارهای عمرانی در قالب ایجاد سوله چند منظوره ورزشی می کند.
 
وی در ادامه از توافق سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرج مبنی بر توافق برای احداث پارک بانوان در بخشی از پارک چمران خبرداد و گفت: ایجاد این پارک در مساحتی حدود پنج هکتار دیده شده  است.

 شهردار کرج تاکید کرد: با توافق های انجام شده این پارک ویژه بانوان نیز  احداث خواهد شد
 
 

 
کد مطلب 1403999

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