دو پارک ویژه بانوان در کرج احداث می شود

سید علی آقازاده در گفتگو با خبرنگار مهر، احداث پارک بانوان در کیانمهر منطقه 4 کرج را از برنامه های شهرداری به منظور تسهیل در امور ورزشی بانوان عنوان کرد.

وی افزود: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته پیش از این 14 هزار متر مربع زمین برای احداث پارک بانوان در منطقه 4 در نظر گرفته شده بود که این امر با توجه به احداث این پارک به صورت مشترک در مناطق 4 و 12منتفی و این فضا به احداث پارک با قابلیت استفاده عموم شهروندان اعم از زن و مرد تبدیل شد.

شهردار کرج با اشاره به احداث پارک بانوان در این دو منطقه گفت: عملیاتی کردن این پروژه ورزشی در دستور کار شهرداری قرار دارد.

آقازاده با بیان اینکه احداث این پارک توسط شهردار منطقه 4 کلید خورده شده است، افزود: با احداث این پارک کرج صاحب دومین پارک بانوان می شود.

وی اندیشه و تدبیر مدیران شهرداری در خصوص مهیا کردن بسترهای مناسب به منظور رفع نیازهای فرهنگی، آموزشی و ورزشی بانوان رایادآور شد و افزود: این مهم از جمله مولفه های کارآمد برای دستبابی به اهداف مجموعه مدیریت شهری و رفع نیازهای واقعی و منطقی بانوان است.

آقازاده از مهمترین نیازهای بانوان را توجه به اوقات فراغت، سلامت روحی و جسمی آنها ذکر و بیان کرد: توجه به این نیازها از جمله اهدافی است که مجموعه مدیریت شهری با تعریف و اجرای پروژه های ورزشی مختص بانوان به جد پیگیری و دنبال می کند.

شهردار کرج با تاکید بر توسعه سرانه های ورزشی در کلیه مناطق کرج از ساخت سوله چند منظوره در منطقه 4 شهرداری کرج خبر داد و گفت: با واگذاری زمین یکهزار متری ، شهرداری آماده اجرایی کردن عملیات ساخت این سوله با اعتبارات در نظر گرفته شده است.

وی بیان کرد: شهرداری به محض واگذاری این زمین اقدام به آماده سازی و اجرای کارهای عمرانی در قالب ایجاد سوله چند منظوره ورزشی می کند.

وی در ادامه از توافق سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرج مبنی بر توافق برای احداث پارک بانوان در بخشی از پارک چمران خبرداد و گفت: ایجاد این پارک در مساحتی حدود پنج هکتار دیده شده است.



شهردار کرج تاکید کرد: با توافق های انجام شده این پارک ویژه بانوان نیز احداث خواهد شد







