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۱۹ شهریور ۱۳۹۰، ۱۸:۰۱

دبیرستان سما دانشگاه آزاد واحد کرج برترین آموزشگاه ناحیه 3 شد

دبیرستان سما دانشگاه آزاد واحد کرج برترین آموزشگاه ناحیه 3 شد

کرج - خبرگزاری مهر: دبیرستان دخترانه سما وابسته به این مرکز آموزش عالی به عنوان برترین آموزشگاه آموزش و پرورش ناحیه سه این شهرستان انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بنا بر اعلام دانشگاه آزاد واحد کرج، این موفقیت با همت و زحمات مستمر مسوولان و دبیران متعهد و همچنین تلاش های بی وقفه دانش آموزان این دبیرستان به دست آمده است.

وی افزود: در بررسی های انجام گرفته از سوی سازمان آموزش و پرورش استان البرز، دبیرستان دخترانه سما با 87 /95 درصد قبولی دانش آموزان سال آخر موفق به کسب این رتبه شد.

 پیش از این نیز این دبیرستان از سوی جشنواره ملی و سالیانه علمی پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی، به عنوان آموزشگاه برتر سما کشور برگزیده شده بود.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج دارای شش مدرسه سما در مقاطع مختلف دبستان تا دبیرستان با بیش از 700 دانش آموز است.

 کسب رتبه دوم در بین مراکز سما کل کشور در سال 86 و رتبه آموزشی و پژوهشی در سال 89 از دیگر افتخارات معاونت سما دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج است.
 

کد مطلب 1404004

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