اغلب فرودگاهها زیان ده هستند/ پیام قابل تبدیل به شهر فرودگاهی

به گزارش خبرنگار مهر، از کرج به سمت مهرشهر که می روی با گذر از کیانمهر به منطقه ای به نام پیام می رسی که برغم وسعت زیاد و پتانسیلهای بالای آن هنوز برای خیلی ها ناشناخته است.

شاید چون مردم تنها با نام فرودگاههای مسافربری مانوس هستند و کسی از ظرفیتهای بالای یک فرودگاه باری و نیز منطقه ویژه اقتصادی اطراف آن با خبر نیست.

همین موضوع بهانه ای شد تا به سراغ تنها سردار خلبان پاسدار کرجی برویم و در گفتگویی صمیمی با وی اطلاعات مناسبی را در خصوص ظرفیتها و ویژگیهای خاص منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام ارائه کنیم.

کاپیتان محمد نوروزی مدرس و استاد خلبانی است که تاکنون تجربه چهار هزار ساعت پرواز بر فراز آسمان را داشته است.

وی پر انرژی پس از یک روز کاری و در میان انبوه مراجعان داخلی و خارجی اش،‌ گفتگویی را با خبرگزاری مهرداشت که در ذیل می آید:

درخصوص تفاوت پیام با سایر فرودگاههای کشور توضیح دهید و بگویید فلسفه ایجاد این فرودگاه آیا از ابتدا ایجاد یک فرودگاه باری بود؟

در کشور در حدود 60 فرودگاه داریم که از این تعداد تنها شمار بسیار کمی بدون زیان هستند از آنجا که ایجاد فرودگاه در هر استانی با توجه به لزوم اعتبارات بسیار بالا برای راه اندازی نیازمند داشتن توجیه اقتصادی است، باید فرودگاهها بر اساس این معیار ایجاد شوند.

وی با انتقاد از اینکه در بسیاری از استانها بدون داشتن توجیه اقتصادی، با هزینه های بالا( در حدود 400 میلیارد تومان) برخی اقدام به راه اندازی فرودگاه می کنند؛ فلسفه اولیه ایجاد فرودگاه پیام را نیز همچون سایر فرودگاهها خواند.

نوروزی در ادامه با بیان اینکه فرودگاه پیام در زمینی به وسعت 10 هزار هکتار راه اندازی شده است،‌از تبدیل آن به یک مجموعه و شهر فرودگاهی در آینده خبر داد.

شهر فرودگاهی دارای چه ویژگیهایی است؟ ایا می توان از تجربه موفق ایجاد این قبیل شهرها در ایران نیز بهره گرفت و آیا زیرساخت های ایجاد چنین شهرهایی در کشور وجود دارد و ایجاد ان دارای توجیه اقتصادی است؟

نوروزی: در تمام دنیا هر فرودگاه یک شهر در خودش دارد، شهر پژوهشی، شهر هایتک، و ... و وجود این قبیل تشکیلات موجب درآمدزایی برای فرودگاه و ایجاد توجیه اقتصادی برای حیات فرودگاه می شود.

وی با خالی شدن فضای ایجاد این قبیل شهرهای فرودگاهی در کشور، منطقه پیام را مستعد ایجاد شهر فرودگاهی خواند.

کاپپیتان نوروزی همچنین از آمادگی این فرودگاه برای ایجاد شهر سلامت به عنوان پایلوت کشور با رعایت تمام اصول شهرسازی و نیز استقرار صنایع هایتک و ایجاد دانشگاه و .... بر اساس کار مطالعات ویژه ای خبر داد.

وی بی ثمر نشستن طرح فوق را زمانبر توصیف کرد و از وجود زیرساختهایی نظیر آب و برق و امنیت به عنوان نیازهای اولیه یک شهر فرودگاهی یاد کرد.

نوروزی ایجاد شهر فرودگاهی را موجب رونق منطقه و نیز درآمدزایی برای فرودگاه و جبران ضرر و زیان های ناشی از نگهداری یک فرودگاه خواند.

برنامه های آینده برای فرودگاه پیام را بفرمایید. اینکه روزانه چه میزان بار از طریق زمینی و هوایی از پیام منتقل می شود و استقرار گمرگ در این فرودگاه چه مزایایی داشته است؟

تلاش می شود در پیام فرودگاهی غیر از فرودگاههای معمول ایجاد شود و این فرودگاه بین المللی قابلیت تبدیل به فرودگاه مسافربری را دارد که این موضوع در دست بررسی است.

روزی 40 تا 80 کانتینر از بندرعباس، ترکیه و سایر نقاط برای تخلیه و انتقال بار به این فرودگاه آمده و بار را در همین منطقه ترخیص کرده و صاحبان بار نیز می توانند همین جا بار خود را تحویل بگیرند.

با استقرار گمرک و ترانزیت البرز در پیام از میزان رفت و امد شهروندان نیز کاسته شده است و در حال حاضر در زمینی به وسعت 45 هکتار و با ساخت انبارهای مسقف کل تعزیرات گمرکی از این منطقه انجام می شود.

همچنین تجمیع سه گمرک جنوب،‌غرب و مهرآباد در این منطقه در دست است و در حال حاضر بار گمرک سایر فرودگاهها نیز برای ترخیص به پیام می آید و علاوه بر پیام تنها گمرک شهریار در کل استان تهران در حال حاضر فعالیت می کند.

وضعیت ایرلاینهای مستقر در پیام چگونه است، آیا پیام ایر لاین اختصاصی نیز دارد؟

هم اکنون چند ایرلاین در این فرودگاه فعال است و آسمان، 777، ‌یاس ایر،‌ ماهان در اینجا مستقر بود و پایگاه اصلی یاس ایر نیز در خود پیام است.

اگر مردم با ظرفیتها و امکانات پیام در زمینه نقل و انتقال بار آشنا شوند، هر کسی برای جابجایی بار خود تنها به این فرودگاه مراجعه می کند.

مدارس خلبانی موجود در پیام چه فعالیتهایی دارند و شرایط گذراندن دوره در این مدارس چیست؟ آیا پس از گذراندن این دوره ها می توان وارد ایرلاینها شد؟ چه تعداد از مراجعه کنندگان را خانوم ها تشکیل می دهند؟

هم اکنون9 مدرسه خلبانی در این فرودگاه فعالند و 80 درصد خلبانهایی که در بخش خصوصی آموزش می بینند دوره های خود را در پیام می گذرانند.

همچنین تلاش می کنیم مدارس خلبانی در پیام تجمیع شده و دانشگاه علمی کاربردی هوافضا تاسیس شود. در حال حاضر 70 تا 80 هواپیمای آموزشی و تخصصی در پیام فعالیت می کنند.

البته هزینه های آموزش خلبانی به صورت آزاد به مدت دو سال در حدود 45 تا 50 میلیون تومان است.

روزانه شمار زیادی از مراجه کنندگان برای آموزشهای خلبانی را خانمها هستند و در حال حاضر یک خلبان خانم در یکی از ایرلاینها فعالیت می کند.

از تجربه های پروازتان بگویید؟ در مجموع چند ساعت در آسمان بوده اید؟ تجربه ای از فرودهای اضطراری دارید؟ آمار بالای سقوط هواپیما در کشور را چه عواملی تقویت می کنند؟

نوروزی که در کارنامه کاریش سابقه پریدن با هواپیماهای بسیاری را آنهم در شرایط سخت داراست، از تجربه های خود در چهار هزار ساعت پروازش بر فراز آسمان گفت و تاکید کرد: بارها در شرایط بسیار سخت قرار گرفته و تلاش کرده هواپیما را به درستی هدایت کند.

به نظر من همیشه خلبان هواپیما را می کشد و هواپیماها دچار خبط انسانی می شوند، اگرچه بروز برخی نواقص در تاسیسات فنی هواپیما نیز بی تاثیر نیست.

نزدیکی به پایتخت، استفاده از امکانات شهری،‌نزدیکی به مناطق مسکونی، کاهش هزینه نیروی کار، نبود بروکراسی اداری و ... همگی از ظرفیتهای مناسبی است که اگر به نحو احسن بهره گرفته شود، موجب توسعه و رونق تولید و اشتغال در این منطقه خواهد شد.

ما ارتباطات خوبی با صاحبان صنایع و تولیدکنندگان داریم و از آنها برای سرمایه گذاری دعوت می کنیم و اگر اینها بیایند و با ارائه طرح تولیدی خود خواهان استقرار در پیام شوند، ما پول زمین را از آنها نمی گیریم.

هم اکنون 70 کارخانه در پیام فعالند و علاوه بر این در حال حاضر علاوه بر تولیدکنندگان و سرمایه گذاران داخلی، سرمایه گذاران خارجی صاحب برندهای معروف نیز برای سرمایه گذاری به پیام آمده اند.

وی شکلات، محصولات آرایشی بهداشتی، اکسیژن و نیتروژن و ... را از جمله موارد سرمایه گذاری شرکتهای ترک و فرانسوی و ایتالیایی و عرب در این منطقه خواند.

مدیرعامل پیام با بیان این عبارت که " ما دستمان روی زانوی خودمان است" گفت: اداره این فرودگاه از محل درآمدهای آن است و فرودگاه خصوصی است.

این گفتگو ادامه دارد....

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گفتگو از اعظم کریمی