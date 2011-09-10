شکل گیری عرفان های نوظهور مصداق بارز جنگ نرم دشمن است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حمیدرضا مظاهری سیف در سلسله نشست های اندیشه جوان اداره کل تبلیغات اسلامی همدان اظهار داشت: یکی از موضوعاتی که امروزه جامعه را در معرض آسیب قرار داده پدیده عرفان های نوظهور است.

وی گفت: در جامعه جریان هایی به اسم عرفان و معنویت گرایی و با ظاهری آراسته اما دروغین ترویج می شود.

حجت الاسلام حمیدرضا مظاهری افزود: رهبران این جریان ها در جامعه همواره مدعیانی هستند که باورها و اعتقادات مردم و به ویژه جوانان را مورد هدف قرار داده و قصد فروپاشی و متزلزل کردن خانواده ها را دارند.

وی با اشاره به شاخصه های عرفان های کاذب و تمایز آن با عرفان های حقیقی اظهار داشت: افرادی که در این قضیه فعالیت دارند همواره افراد را به خود دعوت کرده و خود را منجی نشان می دهند که همین موضوع نشان دهنده کاذب بودن جریان است.

مظاهری سیف با بیان اینکه در عرفان های نوظهور از خداوند متعال سخنی گفته نمی شود، گفت: این عرفان ها تنها با شعارهای پوچ همچون آرامش درونی و شکوفایی استعدادها افراد را به سوی خود جذب می کنند.

این استاد حوزه و دانشگاه عنوان کرد: امروزه بیش از 10 هزار جریان انحرافی در داخل و خارج از کشور فعالیت دارند که ریشه اصلی آنها نفسانیت و ندای درونی بوده و این در حالی است که این موضوع با عرفان که ریشه آن شناخت خداوند متعال است مغایرت دارد.

مظاهری سیف همچنین تکثرگرایی در ادیان را از دیگر شاخصه های این جریان های انحرافی برشمرد و اضافه کرد: معمولاً این جریان ها از دل ادیان بر آمده‌ و متناسب با اعتقادات و اعمال هر دین سیری عرفانی با هدفی مشخص را دنبال می کنند.

وی ادامه داد: این جریان ها سعی دارند تا همه ادیانها با همه تمایز و گوناکونی که با هم دارند را در کنار هم قرار داده و در نهایت جریانی منفی و زشت از اسلام را در فرد ایجاد کنند.

این استاد دانشگاه شعور، بینش و بصیرت افراد را در شناخت این مقوله امری مهم عنوان و عنوان کرد: تمامی عرفان های کاذب با مبانی اسلام ناسازگار هستند و عبودیت و پرستش خداوند متعال تنها راه رهایی از این عرفان های نوظهور است.

این محقق و اندیشمند به سرمایه گذاری های کلان عرفان های نوپدید در کشور اشاره کرد و گفت: هم اکنون عرفان های نوظهور با برنامه ریزی و سرمایه گذاری های کلان و فعالیت گسترده⁮ در زمینه چاپ کتاب⁮ها و نشریات مختلف و برگزاری دوره⁮های آموزشی هدایت می شود.

وی بینش گروهی مردم و مطالعه نقادانه این فرقه‌ها را امری مهم و لازم دانست و گفت: مسئولان فرهنگی کشور باید از ظرفیت های موجود استفاده لازم را داشته و در راستای فرهنگ عمومی فعالیت عمده ای داشته باشند.

گفتنی است سلسله نشست های اندیشه جوان با موضوعات مختلف تا 21 شهریور جاری با حضور استادان برجسته حوزه و دانشگاه کشور در تالار معلم همدان در حال برگزاری است.