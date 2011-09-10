مبدا حوداث اخیر ارومیه در آنسوی مرزها نهفته است

به گزارش خبرنگار مهر، وحید جلال زاده ظهر شنبه در گفتگوی زنده تلویزیونی اوبا افزود: راهکارهای قانونی برای ابراز هر نظری وجود دارد ولی تاکنون هیچ نهاد قانونی، انجمن یا تشکل غیردولتی از طریق قانونی درخواست مجوز نکرده و متاسفانه مبدا حوادث اخیر ارومیه در آنسوی مرزها نهفته است .

وی با اعلام اینکه از شبکه استانی سیما با اعلام اینکه اکنون ما وارد دهه چهارم انقلاب شده ایم، گفت: مردم ایران و به خصوص مردم آذربایجان غربی در این سال ها شیطنت ها و دسیسه های مختلف دشمنان را دیده و با موفقیت پشت سر گذاشته اند و هیچگاه فریب مکر دشمن را نخواهند خورد .

جلال زاده ادامه داد: امروز کسانی نظیر سرکرده منافقین که دستانشان به خون هزاران جوان این مرز و بوم آلوده است به خاطر دریاچه ارومیه اظهار نظر های مختلفی می کنند و از مردم برای حضور در خیابان ها دعوت می کنند که در این زمینه باید مردم فهیم آذربایجان با هوشیاری بیشتری عمل کنند .

مسئولان استانی و کشوری به صورت جدی پیگیر مسائل و مشکلات دریاچه ارومیه هستند

استاندار آذربایجان غربی با بیان اینکه مسئولان استانی و کشوری به صورت جدی پیگیر مسائل و مشکلات دریاچه ارومیه هستند اظهار داشت: هیچگونه کم کاری در این زمینه وجود ندارد .

این مسئول از دریاچه ارومیه به عنوان شناسنامه آذربایجان غربی نام برد و افزود: حیات آذربایجان غربی و منطقه پیرامونی به حیات دریاچه ارومیه وابسته است .

وی ادامه داد: آوازه دریاچه ارومیه مرزها را درنوردیده و در تمام دنیا شناخته شده است و این تالاب ارزشمند میراث گرانبهای نسل های گذشته است که ما از هر آنچه که در توان داریم برای حفاظت از آن دریغ نمی کنیم .

وی گفت: نگرانی در مورد حیات دریاچه ارومیه برای تک تک آحاد مردم ایران وجود دارد و احیای آن نیاز به همت همگانی و مشارکت همه دارد .

استاندار آذربایجان غربی با اعلام اینکه نظرات مردم در خصوص اقدامات صورت گرفته پیرامون دریاچه ارومیه نشان از درک بالای مردم و احساس عمیق آنها نسبت به دریاچه ارومیه دارد افزود: این موضوع همچنین نشان می دهد که به برکت انقلاب اسلامی ایران، امروز مردم در جریان تمام امور کشور قرار دارند .

وی با تاکید بر اینکه مشکلات دریاچه ارومیه از 60 سال قبل‌ آغاز شده است افزود: تمام عوامل خشکی دریاچه ارومیه کاملا روشن و واضح است چرا که 67 درصد مربوط به تغییرات اقلیمی اشت .

استاندار آذربایجان غربی متوسط بارندگی استان را در سال های گذشته 350 میلی متر عنوان کرد و گفت: در سال های اخیر این میزان به 110 میلی متر کاهش یافته است .

وی گفت: عده ای که نه به مردم و نه به دریاچه ارومیه علاقه دارند اعلام می کنند که احداث سدها در خشک شدن دریاچه تاثیرگذار بوده است، در حالیکه اگر آب ذخیره شده در پشت همه سدهای استان را به دریاچه منتقل کنیم تنها 25 درصد افزایش سطح آب را خواهیم داشت .

جلال زاده تصریح کرد: در حال حاضر از تراز اکولوژیکی دریاچه ارومیه حدود سه متر فاصله داریم و سد هایی نیز که در سال های اخیر احداث و به بهره برداری رسیده اند در حوضه ‌آبریزی دریاچه ارومیه قرار ندارند مانند سد‌ آغ چای که در حوضه آبریز ارس قرار دارد و به دریای خزر می ریزد .

وی گفت: افزایش هر یک درجه دمای هوا باعث کاهش 20 سانتی متری سطح آب دریاچه ارومیه می شود و اکنون دمای متوسط آذربایجان غربی تا دو درجه افزایش یافته است .

این مسئول با اشاره به خواسته مردم در راستای عملی شدن وعده های داده شده در مورد دریاچه ارومیه اظهار داشت: اکنون در نقطه عطف تصمیم گیری در خصوص دریاچه ارومیه قرار داریم و در دولت های نهم و دهم با توجه به اسناد موجود، با برگزاری اجلاس های مختلف در بالاترین سطح تصمیم گیری در مورد دریاچه ارومیه چاره اندیشی شده که نمونه آن اختصاص عالی ترین کارگروه دولت به موضوع دریاچه ارومیه است .

استاندار آذربایجان غربی به تشریح راهکارهای اتخاذ شده برای احیای دریاچه ارومیه در این کارگروه پرداخت و یادآور شد: عملیات اجرایی انتقال آب از حوضه های دیگر به دریاچه ارومیه از سال 89 آغاز شده که بعد از اتمام از حوضه رودخانه گلاس 750 میلیون متر مکعب آب به صورت سالانه به دریاچه ارومیه منتقل خواهد شد .

جلال زاده افزود: رئیس جمهور به عنوان عالی ترین مقام دولت به مقوله احیای دریاچه ارومیه نگاه ویژه ای دارند و دستورات لازم را نیز برای احیای این دریاچه صادر کرده است و بودجه مورد نیاز نیز به تصویب رسیده است .

حضور 30 هزار حلقه چاه غیرمجاز در ارومیه

وی در ادامه با اشاره به اینکه در سطح شهر ارومیه حدود 30 هزار حلقه چاه غیرمجاز وجود دارد، گفت: در سال های اخیر سطح زیر کشت زمین های کشاورزی حدود سه برابر افزایش یافته که به همین میزان نیز مصرف آب در محدوده دریاچه ارومیه بالا رفته است .

وی توسعه استفاده از آبیاری تحت فشار در حوضه آبریز دریاچه ارومیه را دومین اقدام دولت برای احیای دریاچه ارومیه عنوان کرد و یادآور شد: نیازمند ایجاد نهضت در حوزه آبیاری تحت فشار هستیم که در این راستا باید فرهنگ سازی مناسبی نیز در بین کشاورزان ایجاد شود .

وی اضافه کرد: در آذربایجان غربی در راستای اجرای آبیاری تحت فشار هیچ محدودیتی نداریم و حتی در استان ما سهم دولت از میزان تسهیلات و اعتبارات 100 درصد است .