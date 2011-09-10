گروه مهربانی با استفاده از اشعار نو به صحنه می آید

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری کنسرت گروه مهربانی به خوانندگی حسین علیشاپور، آهنگسازی سلمان سالک و احسان عبایی امروز در محل موسسه آوای مهربانی برگزار شد.

در ابتدای این نشست، حسین علیشاپور با اشاره به اینکه کنسرت در دو بخش دشتی و اصفهان برگزار می شود، گفت:سلمان سالک آهنگسازی بخش دشتی و احسان عبایی آهنگسازی اصفهان را به عهده داشته است.



وی افزود: شاکله اصلی این کنسرت در واقع ، همان شاکله کنسرت قبلی است . ما پارسال هم با همین ترکیب در تالار وحدت کنسرت خود را اجرا کرده بودیم. در حال حاضر هم با توجه به همکاری های لازم و شرایط خوب حوزه هنری و همراهی مسوولان این مرکز، این کنسرت را در تالار اندیشه حوزه هنری برگزار خواهیم کرد.



سلمان سالک، آهنگساز گروه مهربانی در ادامه گفت : 10 قطعه سازی و آوازی در این کنسرت اجرا می شود که از این میان می توان به قطعه دیلمان در آواز دشتی، پیش درامد دشتی ،سه ضربی و یک تصنیف با شعری از جلال حسامی اشاره کرد.

وی در ادامه گفت: قطعه ای دشتی هم با سازو آواز داریم که با شعری از حسین منزوی اجرا می شود.زندان شب یلدا(هوشنگ ابنهاج)، تصنیف درد گنگ(سایه)، که 5 ضربی است با تکنوازی کمانچه و در آخرهم تصنیفی به نام دولت بیدار با شعری از شفیعی کدکنی از دیگر قطعاتی است که در این کنسرت اجرا می شود.



احسان عبایی آهنگساز دیگر این گروه در ادامه نشست ضمن معرفی قطعات ساخته خود گفت : در بخش اصفهان که از سه قسمت ساز و آواز تشکیل شده تصانیفی با استفاده از شعرهای عراقی و رهی معیری اجرا می شود.

وی در ادامه با اشاره به لزوم گسترش دایره استفاده از شعر در موسیقی ایرانی افزود: اینکه مدام خودمان را محدود به استفاده از یک نوع ادبیات خاص کنیم گرهی از مشکلات ما باز نمی کند وقطعا استفاده از اشعار کلیشه ای که همه و یا غالب مخاطبان آن را شنیده اند، نمی تواند موثر بوده و یا تاثیری را که ما به دنبال آن هستیم بر روی مخاطب بگذارد.



این آهنگساز با بیان اینکه استفاده از اشعار هر چه تنوع بیشتری داشته باشد، دست خواننده و آهنگساز را بازتر می گذارد، گفت: استفاده از تنوع در شعر، واقعا تاثیرگذار است. البته این مشاهده این تاثیر کوتاه مدت و سریع نیست ولی می شود آن را به مرورحس کرد.

فرهاد ابراهیم خانی، نی،حمیدرضا آفریده، کمانچه،امیر رحمانی،سنتور،مهدی رنگین کمان، تمبک،محمدباقر زینالی، بربط،سلمان سالک، تار،مهیار طهماسبی، قیچک باس،شیدا عبادت دوست، کمانچه،احسان عبایی، تار،شیما (گلاره) عبدالله پور، قیچک و کمانچه آلتو،فرزانه فروزش، تارباس،بامداد ملکی، دف، دایره و دوایر کوکی ازاعضای گروه مهربانی هستند.



