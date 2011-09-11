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۲۰ شهریور ۱۳۹۰، ۸:۱۹

فیلمبرداری "روز رستاخیز" تمام شد/ جشنواره فجر میزبان فیلم نیست

فیلمبرداری "روز رستاخیز" تمام شد/ جشنواره فجر میزبان فیلم نیست

فیلمبرداری فیلم سینمایی "روز رستاخیز" به کارگردانی احمدرضا درویش در تهران به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، فیلمبرداری پروژه ملی "روز رستاخیز" هفته گذشته در اطراف خیابان مجیدیه به پایان رسید. تدوین این فیلم هم اکنون در حال انجام است و گویا درویش قرار است این مرحله از کار را تا پایان سال در لندن انجام دهد. به همین دلیل بعید به نظر می‌رسد که "روز رستاخیز" در سی‌امین جشنواره فیلم فجر به نمایش درآید.

پوریا پورسرخ، حسن پورشیرازی، فرهاد قائمیان، بابک حمیدیان، بهادر زمانی، انوشیروان ارجمند، علی جاویدفر، انوش معظمی، حمید جدیدی و میرطاهر مظلومی، مهتاب کرامتی، شقایق فراهانی، لیلا بلوکات و زهره حمیدی بازیگران این فیلم هستند.

فیلمبرداری "روز رستاخیز" 16 بهمن‌ماه 88 همزمان با اربعین حسینی در شهرستان بم آغاز شد. فیلم مقطع تاریخی مرگ معاویه تا شهادت امام حسین (ع) در روز عاشورا را روایت می‌کند. حسین جعفریان مدیر فیلمبرداری و علی برازنده فیلمبردار این فیلم هستند.

احمدرضا درویش فیلم‌های سینمایی "کیمیا"، "متولد ماه مهر"، "سرزمین خورشید"، "دوئل" و ... را کارگردانی کرده است.

کد مطلب 1404056

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