آبشار یاسوج از طریق تله کابین به پیست اسکی "کاکان" متصل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار کهگیلویه و بویراحمد عصر شنبه در جمع خبرنگاران گفت: پروژه تله کابین آبشار یاسوج به پیست اسکی کاکان به زودی احداث می شود.

اکبر نیکزاد افزود: برای آغاز به کار این پروژه مبلغ 10 میلیارد ریال اختصاص داده می شود.

وی بیان کرد: چنانچه بخش خصوص متقاضی اجرای این طرح گردشگری شود، این طرح به بخش خصوصی واگذار می شود.

استاندار اظهار داشت: اگر بخش خصوصی تمایلی برای سرمایه گذاری در این طرح نداشته باشد، متولیان امر با مشارکت دیگر دستگاه های اجرایی مرتبط، این پروژه را به انجام خواهند رساند.

آبشار یاسوج در پنج کیلومتری و پیست اسکی کاکان نیز در فاصله 20 کیلومتری شمال شرقی یاسوج واقع است که بین این دو کوه "مداب" قرار دارد.