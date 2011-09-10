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۱۹ شهریور ۱۳۹۰، ۱۹:۰۴

2200 نفر در کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد همدان شرکت کردند

2200 نفر در کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد همدان شرکت کردند

همدان - خبرگزاری مهر: معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی همدان گفت: آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد همدان با حضور دو هزار و 200 داوطلب در استان همدان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی انصاری گفت: از مجموع شرکت کنندگان یک هزار و 700 نفر مرد و 500 نفر نیز زن هستند.

مهدی انصاری افزود: ظرفیت پذیرش این واحد دانشگاهی برای این آزمون در حدود 50 درصد داوطلبین است که امکان تکمیل ظرفیت نیز وجود دارد.

معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی همدان بیان کرد: از استان همدان چهار هزار و 500 شرکت کننده در این آزمون حضور داشتند که علاوه بر دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان این آزمون در سه واحد ملایر، تویسرکان و اسدآباد نیز برگزار شد.

وی با بیان اینکه این آزمون به صورت سراسری در 130 رشته برگزار شد، اضافه کرد: در دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان این آزمون در 25 رشته برگزار شد.

انصاری عنوان داشت: رشته های مهندسی برق گرایش قدرت، مهندسی الکترونیک،‌ مهندسی مکانیک خودرو و هنرهای تجسمی در گرایش نقاشی از جمله رشته هایی است که سالجاری در مقطع کارشناسی ناپیوسته به رشته های موجود اضافه شده است.

کد مطلب 1404065

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