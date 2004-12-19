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۲۹ آذر ۱۳۸۳، ۱۴:۱۰

در موسسه بيوتكنولوژي كشاورزي كرج :

آموزش كاربرد نشانگرهاي مولكولي در گياهان زراعي آغاز شد

سومين كارگاه آموزشي "كاربرد نشانگرهاي مولكولي در گياهان زراعي" از روز گذشته در پژوهشكده بيوتكنولوژي كشاورزي آغاز شد.

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، سومين كارگاه آموزشي "كاربرد نشانگرهاي مولكولي در گياهان زراعي" با حضور 20 پژوهشگر و محقق از روز گذشته در موسسه بيوتكنولوژي كشاورزي كرج آغاز شد. در اين كارگاه آموزشي پيرامون روش هاي مختلف انگشت نگاري و كاربرد نشانگرهاي مولكولي در گياهان زراعي مباحثي مطرح مي شود.

اين كارگاه آموزشي به همت پژوهشكده بيوتكنولوژي كشاورزي و با همكاري معاونت آموزش و تجهيز نيروي انساني سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي و گروه آموزش فني و تخصصي معاونت آب و خاك وزارت جهاد كشاورزي ويژه اعضاي هيئت علمي، كارشناسان ارشد و كارشناسان شاغل در موسسات تحت پوشش سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي برپا شده است.

كارگاه آموزشي "كاربرد نشانگرهاي مولكولي در گياهان زراعي" تا سوم دي در موسسه تحقيقات بيوتكنولوژي كشاورزي كرج ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 140407

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