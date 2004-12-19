آموزش كاربرد نشانگرهاي مولكولي در گياهان زراعي آغاز شد

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، سومين كارگاه آموزشي "كاربرد نشانگرهاي مولكولي در گياهان زراعي" با حضور 20 پژوهشگر و محقق از روز گذشته در موسسه بيوتكنولوژي كشاورزي كرج آغاز شد. در اين كارگاه آموزشي پيرامون روش هاي مختلف انگشت نگاري و كاربرد نشانگرهاي مولكولي در گياهان زراعي مباحثي مطرح مي شود.

اين كارگاه آموزشي به همت پژوهشكده بيوتكنولوژي كشاورزي و با همكاري معاونت آموزش و تجهيز نيروي انساني سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي و گروه آموزش فني و تخصصي معاونت آب و خاك وزارت جهاد كشاورزي ويژه اعضاي هيئت علمي، كارشناسان ارشد و كارشناسان شاغل در موسسات تحت پوشش سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي برپا شده است.

كارگاه آموزشي "كاربرد نشانگرهاي مولكولي در گياهان زراعي" تا سوم دي در موسسه تحقيقات بيوتكنولوژي كشاورزي كرج ادامه خواهد داشت.