سرقت منزل در کلاله 171 درصد کاهش یافت

سرگرد حسین سوری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طی دو ماهه گذشته 30 دستگاه موتورسیکلت سرقتی توسط ماموران انتظامی شهرستان کلاله استان گلستان کشف و ضبط شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس، جانشین فرماندهی انتظامی شهرستان کلاله در مصاحبه با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی پلیس از کاهش چشمگیر وقوع جرائم طی دو ما هه گذشته خبر داد.

وی گفت: در پی ساماندهی گشتهای موتوری و پیاده و تشدید فعالیتهای انتظامی و با فعال کردن های گشتهای نامحسوس در سطح شهر، وقوع بسیاری از جرائم کاهش چشمگیری پیدا کرده است.

وی با اشاره به کشف 30 دستگاه موتور سیکلت مسروقه افزود: خوشبختانه طی این مدت وقوع سرقت موتورسیکلت در کلاله 63 درصد کاهش داشته است.

سرگرد سوری کشف 277 دستگاه تجهیزات ماهواره را از دیگر موفقیت های ماموران اتنظامی این شهر دانست.

جانشین فرماندهی انتظامی کلاله در پایان از شهروندان خواست هر گونه مورد شکوک را سریعا به پلیس 110گزارش کنند.