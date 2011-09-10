بحران مخاطب در سینمای کردستان/ سینماها یکی پس از دیگری تعطیل می شوند

قباد میمنت آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: استقبال نکردن مردم شهرستان های کردستان از فیلم های در حال اکران سینمای ایران باعث شده تا سینماهای این استان یکی پس از دیگری بسته شده و در حال حاضر تنها دو سینمای فعال در این استان فرهنگی وجود داشته باشد .

وی اظهارداشت: این اداره کل از سال گذشته تاکنون نسبت به هدایت، تشویق و ترغیب بخش خصوصی در راه اندازی و فعال سازی سینماهای استان پرداخت و سالن های نمایش مجتمع های فرهنگی هنری را با کمک بخش خصوصی فعال کرد که متأسفانه با عدم استقبال تماشاچی مواجه شد و باعث تعطیلی مجدد آن ها شد.

میمنت آبادی در ادامه به تعطیلی چند ساله سینما بهمن سنندج اشاره کرد و افزود: در سال 85 اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی در نظر داشت تا به بهینه سازی و تعویض سر درب سینما اقدام کند اما با ناهماهنگی های به وجود آمده حوزه هنری بدون کار تحقیقی و کارشناسی شده به تخریب این سینما پرداخت و سینمایی که قرار بود در 22 بهمن 86 مجددا کار خود را آغاز کند تاکنون نیز ناتمام باقی مانده است .

وی با اشاره به سفر اخیر هیئت دولت به استان کردستان و همچنین بازدید معاونت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از سینما بهمن گفت: با قول های مساعدی که درخصوص تخصیص اعتبارات در زمینه ساخت و اتمام این سینما داده شده پیش بینی می شود تا پایان سال جاری این سینما دوباره فعالیت خود را آغاز کند .