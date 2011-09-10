به گزارش خبرگزاری مهر، طی حکمی از سوی عیسی فرهادی استاندار البرز، داود نوری به عنوان سرپرست دفتر فن آوری اطلاعات استانداری البرز منصوب شد.

دراین حکم آمده است: آقای داود نوری، با توجه به تجارب و شایستگی جنابعالی (با حفظ پست سازمانی) به موجب این ابلاغ به سمت سر پرست دفتر فن آوری اطلاعات it استانداری منصوب می شوید.

امید است در راستای تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با سر لوحه قرار دادن عدالت گستری، مهرورزی با بندگان خدا، خدمتگزاری به آحاد ملت، تعالی معنوی کشور و در اجرای دقیق سیاست ها و تصمیمات دولت خدمتگزار موفق و موید باشید.



