زندگی «تمساح بودایی نیوزیلندی محبوب من» در یک کتاب

به گزارش خبرنگار مهر، داستان‌های این کتاب «باد‌، باران‌، برف، خاک»، «من، خودم، جویس، و‌ولف‌، همینگوی و دیگران»، «تمساح بودایی نیوزیلندی محبوب من»، «‌خ. ف. قاف»، «صبح به‌خیر شادپری»، «ماهی‌ها»، «مردی که مرد نبود و خون می‌چکید از قلبش» و «افیلیا، افیلیا» نام دارند.

در بخشی از داستانی که نام کتاب از آن برگرفته شده است می‌خوانیم: آرواره‌هایش را کامل باز کرد و مثلا خندید. این طور به نظر می‌رسید. ترسیدم. گفت: آفرین! دیدید؟ بالاخره هر کسی یک چیزهای زیبایی تو خودش دارد. گفتم: معلوم نیست این‌ها زیبا بوده باشند. تمساح گفت: اختیار دارید، اینها‌یی که شما گفتید همه‌شان همه چیز داشتند. آلیس باهوش بود، شنل قرمزی زیبا و مهربان بود، پی‌پی‌ شجاع و جسور بود و گرتل صبور و فداکار بود.می‌بینید! شما همه این‌ها هستید!. فکر کردم انگار چاره‌ای ندارم جز اینکه به طور جدی به تمساح فکر کنم. بعد پرسیدم: شما واقعا بودایی هستید؟ گفت: والا چه عرض کنم، خودتان تصور کنید یک تمساح چه دین و آیینی می‌تواند داشته باشد؟...

مولف کتاب با اینکه در نهایت اثری خلق کرده که راحت خوانده می‌شود، ولی فارغ از سبک خاص نویسنده نیست و سبک خاص او در جای جای داستان‌ها به چشم می‌آید. همچنین در بخشی از داستان‌ها طنز خاصی به چشم می‌خورد که کتاب را شیرین‌تر می‌کند.

«تمساح بودایی نیوزیلندی محبوب من» در 96 صفحه با شمارگان 1100 نسخه و قیمت 2000 تومان از سوی انتشارات هیلا به چاپ رسیده است.