نمایشگاه کتاب اوکراین در کتابخانه ملی ایران برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاهی از کتابهای نویسندگان اوکراینی به مناسبت دهمین سال استقلال این کشور از امروز 19 شهریورماه در محل کتابخانه ملی ایران برپا شد.

در مراسم افتتاح این نمایشگاه اسحاق صلاحی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران گفت: 24 اوت 1991 اوکراین به استقلال رسید و درست یک روز پس از این رویداد یعنی در تاریخ 25 اوت 1991 ایران استقلال این کشور را به رسمیت شناخت و این نشان می‌دهد که 2 کشور تا چه میزان از نظر سیاسی و فرهنگی و حتی زبانی به یکدیگر نزدیکند.

وی افزود: ایران و اوکراین هر دو توانسته‌اند از استعمار رهایی یابند و در 10 سال گذشته نیز اقدامات خوبی برای نزدیکی فرهنگی دو کشور انجام شده است.

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران به تاسیس کتابخانه‌ای با 3 هزار کتاب و نشریه اوکراینی در این سازمان اشاره کرد و گفت: ما برای بزرگداشت روز ملی استقلال اوکراین نمایشگاهی از دستاوردهای این کشور را برگزار کرده‌ایم. علاوه بر این در سال گذشته تفاهم‌نامه‌ای میان کتابخانه‌های ملی دو کشور به امضا رسید که بر اساس آن نمایشگاه‌هایی از کتابهای نویسندگان ایرانی و اوکراینی در دو کشور برپا خواهد شد.

به گفته صلاحی در نمایشگاه کتاب اوکراین که در کتابخانه ملی ایران برپا شده است تمامی آثاری که از نویسندگان این کشور در کتابخانه ملی ایران موجود است به معرض دید عموم گذاشته شده است.

اسحاق صلاحی همچنین از برپایی یازدهمین آیین بزرگداشت حامیان نسخ خطی از سوی کتابخانه ملی ایران در مشهد مقدس در آبانماه سال جاری خبر داد و گفت: برگزاری این نمایشگاه در شهری غیر از تهران با هدف تمرکززدایی و رعایت عدالت در تجلیل از نسخه‌پژوهان و حافظان این میراث کهن صورت گرفته است.

وی همچنین با اشاره به جلسه مشترک هفته گذشته مسئولان سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با رایزنان فرهنگی ایران در خارج از کشور از امضای تفاهم نامه‌ای با رایزنان در آینده نزدیک خبر داد.

در این مراسم همچنین الکساندر سامرسکی سفیر اوکراین در ایران طی سخنانی کتاب را پایه و شالوده انسانیت توصیف کرد و برپایی نمایشگاه کتاب اوکراین در ایران را گامی مهم در توسعه روابط فرهنگی کهن بین دو کشور دانست.

وی همچنین آمادگی کشورش را برای برپایی نمایشگاه کتابهای نویسندگان ایرانی در اوکراین اعلام کرد.

در مراسم افتتاح نمایشگاه کتاب اوکراین در کتابخانه ملی، گریگور آراکلیان سفیر ارمنستان در ایران نیز حضور داشت.