قرارداد آتی سکه به مرز ۷۰۰ هزار تومان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، در معاملات هفته گذشته قراردادهای آتی بورس کالا، نرخ سکه تا مرز ۷۰۰ هزار تومان برای تحویل اسفندماه بالا رفت که کارشناسان از ادامه روند صعودی حجم معاملات و قیمت سکه خبر می دهند.



در مجموع ۳۷ هزار و ۳۵۱ قرارداد سکه هفته گذشته در بازار آتی بورس کالا منعقد شد که سکه در بالاترین قیمت به ۶۹۷ هزار تومان برای تحویل در اسفند ماه رسید.



در قراردادهای تحویل شهریور ماه، چهار هزار و ۳۵۰ قرارداد سکه منعقد شد که سکه در بالاترین قیمت به ۶۰۴ هزار تومان و در پایین ترین قیمت به ۵۶۶ هزارتومان رسید.



همچنین در معاملات تحویل آبان ماه ۷هزار و ۵۶۹ قرارداد سکه خرید و فروش شد که ۲۷۰ مشتری فعال در این بازار شرکت کردند. بیشترین قیمت سکه در این قرارداد به ۶۳۶هزار تومان و پایین ترین نرخ سکه به ۵۹۱ هزار تومان رسید.

نکته جالب در معاملات هفته گذشته رونق قراردادهای تحویل دی و اسفندماه امسال بود به طوریکه در معاملات تحویل دی ماه ۱۱هزار و ۵۴ قرارداد ثبت شد که سکه در بیشترین قیمت به ۶۶۵ هزار و ۶۰۰ تومان و در کمترین قیمت به ۶۱۷ هزار تومان رسید.



در پر رونق ترین معاملات هفته گذشته، ۱۴ هزار و ۳۷۸ قرارداد سکه برای تحویل اسفند منعقد شد که سکه در بیشترین قیمت به ۶۹۷ هزار تومان رسید. نرخ تسویه سکه در معاملات هفته گذشته ۶۸۰ هزار تومان به ثبت رسید که کارشناسان بازار از رسیدن قیمت ها به ۷۰۰ هزار تومان در روزهای آینده خبر می دهند.