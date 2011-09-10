عزیز اکبریان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی اهمیت فراوانی دارد و همه دستگاه های ذیربط باید در این راستا تعاملها را فزایش دهند.

وی ادامه داد: فرهنگ و ارشاد و آموزش و پرورش از بخشهای ذیربط در این زمینه هستند و ترویج فرهنگ مطالعه از سوی آنها یک ضرورت انکارناپذیر است.

نماینده کرج در خانه ملت گفت: همچنین رسانه ها نیز باید در این راستا وارد عمل شوند و به تناسب توان و وظایف خود به بهترین نحو فعالیت کنند.

برپایی نمایشگاه های کتاب در استانها زمینه دسترسی بیشتر به کتاب را فراهم می کند

وی یادآور شد: برپایی نمایشگاه های کتاب در استانها این فرصت را فراهم می کند تا مردم بتوانند دسترسی بیشتر و راحت تری به کتاب داشته باشند که این امر در افزایش گرایش به سمت کتابخوانی تاثیر فراوانی دارد.

نماینده مردم کرج، اشتهارد و آسارا افزود: نمایشگاه استانی کتاب در استان البرز از مهمترین فعالیتهای فرهنگی است و امیدوارم شاهد تداوم آن با همکاری دستگاه های ذیربط باشیم.