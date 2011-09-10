به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز فوریت‌های پلیسی 110 فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه مبنی بر وقوع یک فقره واژگونی خودرو منجر به جرح در محدوده استحفاظی انتظامی "بخش گهواره" شهرستان دالاهو در استان کرمانشاه، ماموران بلافاصله برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

بر اساس همین گزارش با حضور ماموران در محل وقوع سانحه، مشاهده شد یک دستگاه سواری پیکان به‌دلایلی از جاده منحرف و واژگون شده و بر اثر این حادثه راننده و همه سرنشینان خودرو به شدت مصدوم شده‌اند.

همین گزارش می‌افزاید با حضور تیم فوریت‌های پزشکی در محل حادثه و پس از انجام اقدامات درمانی اولیه راننده و 5 سرنشین خودرو به مراکز درمانی شهرستان و استان اعزام شدند.

گزارش پلیس استان کرمانشاه می‌افزاید: طی 24 ساعت گذشته و در سایر حوادث رانندگی رخ داده در محورهای مواصلاتی استان کرمانشاه در مجموع 28 نفر دیگر نیز مجروح و راهی بیمارستان‌ها شدند.