موفقیت یک مجموعه مرهون تدبیر و تلاش روابط عمومی است

به گزارش خبرنگار مهر، یونس نوبخت در اولین جلسه شورای هماهنگی روابط عمومی ادارات شهرستان بهارستان که با حضور محمد حسین شفیق مشاوراستاندار و رئیس اداره روابط عمومی وامور بین الملل استانداری تهران و دیگر مدیران روابط عمومی های ادارات شهرستان بهارستان برگزار شد، اظهار داشت: روابط عمومی در یک سازمان چشم بینا و گوش شنوا ودر حقیقت بازوی توانمند یک مدیرهردستگاهی به شمار می رود.

نماینده عالی دولت در شهرستان بهارستان افزود: روابط عمومی بخشی از مدیریت یک سازمان است وموفقیت یک مجموعه مرهون تدبیر وتلاش روابط عمومی است.

سرپرست فرمانداری شهرستان بهارستان تصریح کرد: امروزه یکی از تدابیر دشمن جنگ نرم وتهاجم فرهنگی است وروابط عمومی در خط مقدم این جبهه قراردارد.

وی ادامه داد: حضور مردم در صحنه ها وایجاد شور ونشاط در جامعه از مهمترین وظایف مدیران روابط عمومی است.

نوبخت با اشاره به سرشماری نفوس ومسکن در سال جاری عنوان کرد: اطلاع کامل از آمار واطلاعات اساس وبنیه ی تصمیم گیری های مدیران ادارات در کل کشور وشهرستان است چرا که بیشتر اعتبارات را شاخص های جمعیتی تعیین می کند.

وی در ادامه با اشاره به انتخابات آتی مجلس وشورای اسلامی نیز گفت: با پیش رو داشتن انتخابات مسئولین وکارمندان ادارات حق موضع گیری واستفاده از امکانات بیت المال بر له ویا علیه هیچ کاندیدایی را ندارند ودر صورت رویت برخورد خواهد شد.

نوبخت همچنین از مسئولان بویژه مدیران روابط عمومی ها خواست تا زمینه حضور حداکثری مردم به دور از حاشیه والتهاب را فراهم نمایند.

در ادامه جلسه ، مشاور استاندار ورئیس اداره روابط عمومی وامور بین الملل استانداری تهران ضمن تقدیر و تشکر از نوبخت فرماندار محترم شهرستان بهارستان و آقای محسن زاده مدیر روابط عمومی فرمانداری شهرستان بهارستان به جهت فعالیتهای پر انگیزه ودر صحنه بودن و تشکیل شورای هماهنگی روابط عمومی های ادارت شهرستان بهارستان به مدیران و مدعوین حاضر خیرمقدم گفت.

محمدحسین شفیق با تبیین قانون واساسنامه و وظایف روابط عمومی ها بر همکاری وهمیاری مسئولین تأکید کرد.

وی اظهار داشت: یک مدیر روابط عمومی باید یک تئوریسین ونظریه پرداز در زمینه پیشرفت یک سازمان باشد و موفقیت پائین ترین مسئول و بالاترین مدیر روابط عمومی را موفقیت خود وکل مجموعه می داند.

به گفته این مسئول مهمترین وظیفه شورا همکاری در همه زمینه ها وشناخت نقاط ضعف و رفع مشکلات است.

شفیق از تشکیل و تأسیس شعبه خبرگزاری ایرنا در شهرستان بهارستان خبر داد.

در ادامه این جلسه مدیر روابط عمومی فرمانداری شهرستان بهارستان با خیر مقدم گوئی به اعضای مجمع گفت: در عصری که جنگ رسانه ها لقب گرفته وبا توجه به منفی بافی دشمنان انقلاب علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران روابط عمومی ها در خط مقدم قراردارند و پشتیبانی فعالیتهای یک سازمان است.

محمد جواد محسن زاده اظهار داشت: همه اعضای مجمع همکاری با یکدیگر رفع موانع برای فعالیتهای موثر را سرلوحه اقدامات خود قرار دهند تا به سوی اعتلای شهرستان حرکتی سازنده داشته باشیم.