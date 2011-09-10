افزایش 18 درصدی اهدای خون در ماه مبارک رمضان امسال

به گزارش خبرگزاری مهر، در ماه رمضان امسال، 142 هزار و 176 واحد خون اهدا شد.



بر اساس این گزارش، استان کردستان با 81 درصد افزایش، بیشترین آمار اهدای خون را در سال جاری به خود اختصاص داد.

همچنین استان های کهگیلویه و بویر احمد با 57 درصد و زنجان با 54 درصد افزایش اهدای خون، در رتبه دوم و سوم قرار گرفتند.



استان گلستان نیز با دو درصد کاهش، کمترین خون گیری را داشت و استان‌های کرمانشاه و مازندران در رتبه های بعدی قرار گرفتند.

