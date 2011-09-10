نخستین جشن برداشت عسل در هیر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل عصر شنبه در این مراسم طی سخنانی اظهار داشت: ارزش و اهمیت عسل و تولید عسل خالص در استان می‌تواند به عنوان محصولی منحصربه فرد معرف مناطق و قابلیتهای استان باشد.

عادل عبدایمانی بر لزوم شناساندن توانمندیهای استان به مردم دیگر استانها تاکید کرد و افزود: شناساندن این قابلیتها می تواند از معرفی عسلهای تقلبی که به اسم استان اردبیل و سبلان در نقاط دیگر به فروش می رسد، جلوگیری کند.

وی بر ضرورت تولید با کیفیت، بسته بندی استاندارد در وزنهای مختلف و تعیین قیمت پایه با درجه بندی محصول تاکید کرد و افزود: بی شک تحقق این مهم جایگاه حقیقی عسل سبلان را در کشور ارتقا داده و تثبیت خواهد کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ورود عسلهای تقلبی به بازار را از جمله مشکلات مهم این حوزه و زنبورداران برشمرد و خواستار مقابله با این تهدید شدند.

وی همچنین از ایجاد اتحادیه زنبورداران استان اردبیل در سال آینده خبر داد و ابراز داشت: در تمام شهرستانها و بخشها متناسب با میزان تولید عسل باید تعاونیهای زنبورداری تشکیل شود.



عبدایمانی تعداد کندوهای زنبور عسل در استان را 144 هزار و 80 عدد عنوان کرد و استان اردبیل را به لحاظ راندمان برداشت عسل از هر کندو رتبه اول کشور دانست.



وی میزان تولید عسل را امسال سه هزار و300 تن پیش بینی کرد و یادآور شد: این میزان تولید در مقایسه با سالهای گذشته به دلیل بیماری، خشکسالی، عدم شمول بیمه برای جمعیت زنبورها و نبود تشکلهای قوی از کاهش چشمگیری برخوردار بوده است.

در پایان نخستین جشن برداشت عسل در هیر از زنبورداران نمونه سال 89 و پیشکسوت زنبورداری تجلیل شد.